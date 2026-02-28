Masovni napadi kreću tek kad padne Iranska protuzračna obrana

Pentagon nije ostavio besposlenu najveću silu američkih ratnih brodova i zrakoplova na Bliskom istoku koju je okupio od napada na Irak 2003., a koje uključuju i dvije jurišne skupine nosača zrakoplova. U subotu ujutro, zajedno s izraelskim snagama, pokrenuti su udari diljem Irana koristeći stotine projektila ispaljenih sa zrakoplova, razarača i podmornica.

Razarači šalju Tomahawke

Nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i tri razarača s navođenim raketama Tomahawk nalaze se u Arapskom moru od kraja siječnja nakon što su preusmjereni iz Južnog kineskog mora. Udarna skupina, koja je u regiju dovela otprilike 5700 dodatnih pripadnika vojske, pojačala je manju snagu od nekoliko razarača i triju obalnih borbenih brodova koji su se već nalazili u regiji. Rakete Tomahawk, lansirane upravo s tih brodova, korištene su za napad na dva iranska nuklearna postrojenja prošlog lipnja, a isto su činili i sada. Ratni brodovi također nose protuzračnu obranu. Nevidljivi lovci F-35 i jurišni zrakoplovi F/A-18 s nosača zrakoplova nalaze se na dometu desetaka ciljeva u Iranu.

Tu je i najveći svjetski nosač zrakoplova, USS Gerald R. Ford, zajedno sa 75 svojih zrakoplova te tri razarača u njegovoj pratnji. Ukupno Amerikanci imaju u regiji 20-ak ratnih brodova, među kojima je 13 razarača koji šalju salve projektila Tomahawk na iranske ciljeve. Više od 100 borbenih zrakoplova iz baza u SAD-u i Europi prebačeno je proteklih tjedana u baze na Bliskom istoku, uključujući F-35, F-22, F-15 i F-16.

Pentagon je i sada u regiju poslao dodatne sustave protuzračne obrane Patriot i THAAD kako bi zaštitio tamošnje trupe i vojne baze od odmazde iranskih projektila kratkog i srednjeg dometa. Ti su sustavi, zajedno s onim zemalja domaćina, djelovali u Kuvajtu, Jordanu, Saudijskoj Arabiji, Iraku te Bahrainu, no nisu uspjeli presresti sve projektile. SAD je u lipanjskom napadu koristio bombardere dugog dometa B-2 iz svojih udaljenih baza, no na početku ovog napada ih nije aktivirao.

Analitičari ukazuju kako SAD nije doveo kopnene trupe, tako da je teško vjerovati u neku kopnenu akciju koja bi "pogurala" smjenu režima, što je Trump spomenuo kao jedan od glavnih ciljeva akcije. U trenutačnoj operaciji izraelski zrakoplovi F-35 napadaju ciljeve na zapadu Irana, dok SAD projektilima Tomahawk masovno gađa ciljeve i u drugim dijelovima Irana. Snimke prikazuju na desetke Tomahawka, ispaljene s brodova i podmornica, kako se kreću iranskim nebom prema svojim ciljevima. Ovi projektili imaju domet od oko 1600 kilometara i nose konvencionalne bojne glave od 450 kg. To im omogućuje precizno pogađanje ciljeva duboko unutar iranskog teritorija bez ugrožavanja pilota zrakoplova.

Iran je uzvratio balističkim projektilima napavši Izrael te američke vojne baze u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Jordanu. Prema procjeni, koristio je na desetke svojih projektila dugog i srednjeg dometa, od kojih su neki pogodili ciljeve, ali veći ih je broj oboren.

Teheran, smatra se, i dalje ima na raspolaganju tisuće balističkih i krstarećih projektila s različitim dometima, unatoč napadima na njegove kapacitete prošle godine. Koje je sve projektile ovaj put koristio, nije poznato, no analitičari su prepoznali varijante balističkog projektila Shahab-3, koji je temelj za sve iranske balističke rakete srednjeg dometa koje koriste tekuće gorivo.

Shahab-3 ušao je u službu 2003., može nositi bojevu glavu od 760 do 1200 kilograma te se može ispaljivati iz mobilnih lansera kao i iz silosa. Prošli put je Teheran u napadima prvi put koristio novu hipersoničnu raketu Fattah-1, no do subote predvečer nije bilo snimki koje bi potvrdio ponovnu uporabu tog projektila. Nije bilo masovnih napada, u kojima je Iran prošle godine ispaljivao salve od više desetaka projektila te je tijekom subote, do navečer, u čestim intervalima ispaljivao po nekoliko projektila na mete. Analitičari smatraju kako time želi iscrpiti protuzračnu obranu, nakon čega će koristiti i masovnije napade te hipersonične projektile za glavne mete.

Bahrein gađaju i dronovi Shahed

Od ostalih projektila koje Iran ima na raspolaganju tu je Sejil, koji može letjeti brzinom većom od 10 maha i s dometom od 2500 km, Kheibar s dometom od 2000 km (još u razvoju) i Haj Qasem, koji ima domet od 1400 km. Tu je i Shahab-1, s procijenjenim dometom od 300 km, Zolfaghar, sa 700 km; spomenuti Shahab-3, s 800-1000 km dometa te Emad-1, projektil u razvoju s dometom do 2000 km.

Iran također ima nepoznat broj ruskih krstarećih raketa Kh-55 koje je nabavio još prije ruske intervencije u Ukrajini te naprednu protubrodsku raketu Khalid Farzh s dometom od oko 300 km.

Uz to, u subotu je Iran koristio svoje popularne dronove Shahed 136, a snimka prikazuje jednog Shaheda kako pogađa američku pomorsku bazu u Bahreinu. Pogodio je radar u bazi. Shahed su inače laka meta za protuzračnu obranu, no očito baza u Bahreinu nije adekvatno čuvana jer ju je i prije toga u subotu pogodio najmanje jedan balistički iranski projektil.