Jak potres pogodio zapadnu Tursku

Snažan potres pogodio je zapadni dio Turske u ponedjeljak, objavila je državna agencija za izvanredne situacije. Prema izvješćima medija, neke su zgrade pretrpjele štetu, ali zasad nema dojava o žrtvama. Potres magnitude 6,1 imao je epicentar u gradu Sindirgi u pokrajini Balikesir, navodi turska agencija za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama (AFAD). Zabilježen je u 22:48 po lokalnom vremenu (19:48 po GMT-u) na dubini od 5,99 kilometara.

Potres se osjetio u Istanbulu te u obližnjim pokrajinama Bursa, Manisa i Izmir, izvijestio je kanal Haberturk. Privatna televizija NTV i drugi mediji prenijeli su da su u Sindirgiju oštećene pojedine zgrade, piše APNews. Sindirgi je i u kolovozu pogodio potres iste magnitude, 6,1, u kojem je poginula jedna osoba, a deseci su ozlijeđeni. Od tada je područje oko Balikesira povremeno treslo nekoliko manjih potresa.