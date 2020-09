Katastrofa u Ukrajini: U padu vojnog zrakoplova preminulo više od 20 ljudi

U petak navečer u sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Harkiv srušio se vojni zrakoplov.

Naime, najmanje 22 osobe su poginule, a dvije su osobe preživjele, ali imaju teške opekline te su hospitalizirane.

Vojni zrakoplov se srušio u petak kasno navečer kad je trebao sletjeti u blizini grada Chuhuiv, navode strani mediji.

