Kaštelanski ribar izvukao iz mora bačvu punu betona i metalnih šipaka

Umjesto ribe kaštelanski ribar Antun Frančić nedavno je izvadio, iz rogozničkog akvatorija, bačvu punu betona i metalnih šiljaka. Kako on tvrdi, šteta je oko 100 tisuća kuna.

- Čekali smo, pojavilo se nešto sitno, bacili mreže, a pola mreže ostalo u moru - priča Antun Frančić Franko i kaže da su za ove trapule na dnu mora saznali još prije dvije godine, no nisu htjeli vjerovati u takve priče.

- U Šibeniku u uvali Peleš da su bačene bačve pune betona, ali to ne može shvatiti zdrav razum, ne možeš shvatiti da to može netko napraviti - kazao je Frančić za HRT.

Međutim, ilegalne klopke nije jedini problem lokalnih ribara već i koćarice koje izlovljavaju ribu u rogozničkim uvalama

Rogozničko Sportsko-ribolovno društvo “Gof” uputilo je dopis Ministarstvu poljoprivrede u kojem traže njihovu pomoć. Naime, oni već godinama organiziraju po nekoliko ekoloških akcija čišćenja podmorja, stoga se oštro protive bacanju u more bilo kakvog otpada, među kojima su i bačve pune betona. Upozoravaju i na koćarice koje uništavaju mrijestilišta i riblji fond po rogozničkim zatvorenim uvalama.

- Godinama se u rogozničkim uvalama nekažnjeno krši Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru. Pravilnikom je propisana da se zabranjuje ribolov okružujućim mrežama plivaricama unutar pojasa od 300 metara od obale i ukoliko nakon tristo metara nije postignuta dubina od 30 metara. Samo sredina rogozničke uvale zadovoljava nevedene kriterije što znači da ribu nije moguće okruživati jer svako okruživanje znači približavanje obali na manje od 300 metara... U početku su prekršitelji lovili ribu danju, ali nakon pobune mještana, to sada rade noću i to bez pozicijskog svjetla. Uputili smo zahtjev Ministarstvu poljoprivrede da izvrši nadzor nad ribaricama koje alatima za izlov plave rive love bijelu ribu i to na mjestima gdje se bijela riba mrijesti - poručuju iz “Gofa”, prenosi Šibenski.