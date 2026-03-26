PROBLEMI SE PRODUBLJUJU

Karlovačka voda mutna već dvije godine

Zvonimir Troskot održao konferenciju za medije o problemima s pitkom vodom u Karlovcu
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/3
Autor
Snježana Bičak
26.03.2026.
u 08:24

Iz Inicijative građana Dubovca kažu da odgovorni ignoriraju članove Povjerenstva, gradonačelnik ne dolazi na sastanke niti se članove Povjerenstva više kontaktira

Nataša Jakšić, koordinatorica Inicijative građana Dubovca, ponovila je da problemi s kvalitetom pitke vode u Karlovcu, koji traju već niz godina, nisu riješeni, no pojavili su se novi problemi koji također nisu riješeni, već se produbljuju. Kako tvrdi, Povjerenstvo za praćenje kvalitete vode, čiji je član i koje je osnovano kao savjetodavno tijelo gradonačelnika s ciljem povećanja transparentnosti i uključivanja javnosti, posljednjih mjeseci suočava se s ozbiljnim ograničenjima u radu; gradonačelnik nije bio na više uzastopnih sjednica Povjerenstva, a članovi su o njegovu izostanku u pravilu bili obavještavani tek na samim sastancima. Situacija je kulminirala na sjednici održanoj 16. ožujka, kada su članovi Povjerenstva napustili sastanak upravo zbog takvog načina komunikacije. No od tada nitko s članovima Povjerenstva više nije kontaktirao.

– Takav razvoj događaja otvara pitanje funkcionalnosti Povjerenstva, koje bi u ovakvoj situaciji trebalo imati ključnu ulogu u razumijevanju i rješavanju problema koji izravno utječe na svakodnevni život građana. Podsjetimo, problemi s kvalitetom vode u Karlovcu prisutni su već dugi niz godina, uz izraženo pogoršanje tijekom 2025. i početkom 2026. godine. Građani su u više navrata prijavljivali zamućenu i obojenu vodu, a u pojedinim dijelovima grada dolazilo je i do prekida opskrbe. Analize i rasprave ukazale su na nekoliko ključnih uzroka: dotrajalu infrastrukturu, velike gubitke u sustavu, kao i prisutnost određenih elemenata u vodi koji u kombinaciji s postojećim stanjem cjevovoda uzrokuju zamućenje. Istodobno, radovi na obnovi mreže, iako nužni, dodatno opterećuju sustav i povremeno pogoršavaju stanje na terenu – navode u Inicijativi građana Dubovca, koji se i sami suočavaju s problemima s pitkom vodom.

U takvim okolnostima, dodaju, uloga Povjerenstva trebala bi biti osiguravanje bolje informiranosti i povjerenja javnosti. Međutim, pristup ključnim podacima često je bio ograničen, što dodatno otežava donošenje konkretnih zaključaka i preporuka. – Sve to zajedno upućuje na zaključak da problem vode u Karlovcu više nije isključivo infrastrukturno pitanje. Uz tehničke izazove, sve je izraženiji i deficit komunikacije, koji dodatno narušava povjerenje građana u sustav i proces rješavanja problema. Pitanje je, uopće, hoće li i na koji način doći do ponovne uspostave rada Povjerenstva, kao i konkretnijih pomaka u rješavanju problema koji i dalje postoji u dijelovima grada – dodaju iz Inicijative.

Dio problema sa zamućenom pitkom vodom u dijelovima grada karlovačka tvrtka Vodovod i kanalizacija rješava metodom ispiranja cijevi koja, kažu iz ViK-a, daje rezultate te imaju manji broj prijavljenih problema s pitkom vodom u dijelovima grada u kojima je ispiranje odrađeno pa su najavili da će taj model koristiti i dalje, na ostatku vodovodne mreže grada. No pri ispiranju u nekim je domaćinstvima došlo do oštećivanja internih instalacija, zbog čega je ViK bio zatrpan prijavama oštećenja, nakon čega se utvrđivala odgovornost za nastalu štetu.

Naime, iz ViK-a su tvrdili da su interne instalacije odgovornost vlasnika te da su o provođenju ispiranja cjevovoda građani bili obaviješteni, što su korisnici sporili. U svakom slučaju, o tim i ostalim problemima vezanima za rješavanje problema učestalog zamućivanja karlovačke pitke vode trebalo bi se razgovarati na Povjerenstvu čiji je rad, sudeći po izjavama članova, u ovom trenutku zamro.

