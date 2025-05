Karlovac zaslužuje novo vodstvo koje će više slušati građane

Karlovčanka Draženka Polović iz platforme Možemo! kandidatkinja je za gradonačelnicu Karlovca na skorašnjim izborima koju podržava SDP, te Stranka umirovljenika. Karlovčanima poznata kao knjižničarka u jednoj karlovačkoj srednjoj školi, ali i kao uporna zagovarateljica promjena koje društvo treba u svim sferama, Draženka Polović smatra da je došlo vrijeme da Karlovčani podrže program i imena koje donose promjene.

Koji je glavni razlog zbog kojeg po vama Karlovac treba novo vodstvo? Vjerujem da svatko tko iskreno voli ovaj grad zna da je vrijeme za promjenu. Karlovac je grad s bogatom kulturnom i društvenom poviješću, s nevjerojatnim prirodnim i ljudskim potencijalima. Geostrateški položaj Karlovca čini gotovo nevjerojatnim da već odavno nije perjanica kulturnog i gospodarskog stvaralaštva u Hrvatskoj. Imamo sjajne ljude, bogatu baštinu i snagu ideja – ali to, nažalost, ne prati kvaliteta upravljanja. Naši građani to svakodnevno dokazuju – oni koji su otišli, često postižu zavidne uspjehe drugdje, a oni koji ostaju i dalje pokreću vrijedne projekte i čuvaju duh ovog grada. No, svi oni djeluju unatoč, a ne zahvaljujući sustavu. Danas se u Karlovcu odluke često donose bez uvida javnosti, struka je potisnuta, a stranačka pripadnost prečesto je važnija od sposobnosti i ideja. Rezultati takvog upravljanja su vidljivi na svakom koraku. Povijesna jezgra – naša Zvijezda – umjesto da bude ponos grada, danas je simbol propuštenih prilika i loših odluka. Karlovac, grad na četiri rijeke, suočava se s problemima u opskrbi pitkom vodom – to je jednostavno nedopustivo. Ljudi imaju osjećaj da ih se ne čuje, da nemaju utjecaj na odluke koje oblikuju njihove živote. Zato vjerujem da Karlovac treba novo vodstvo. Mi nudimo drugačiji model upravljanja – onaj koji počiva na povjerenju, stručnosti, otvorenosti i dijalogu. Vrijeme je da grad konačno prodiše punim plućima – i krene naprijed s novom energijom, novim idejama i ljudima koji mu žele i mogu vratiti dostojanstvo.

Zašto je vaš tim najbolje rješenje za Karlovac i tko je sve u njemu? Moja kandidatura nije rezultat osobne ambicije, već zajedničkog rada tima koji već godinama razvija duh promjene u Karlovcu. Taj tim čine ljudi koji vole Karlovac, žive u njemu, rade u njemu i ulažu sebe u njegov razvoj. To su ljudi koji su prepoznali da se grad ne može graditi oko jednog imena, jedne stranke ili jednog ega, već samo kroz zajednički trud, dijalog i odgovornost. Početke našeg političkog djelovanja obilježilo je okupljanje nezavisnih pojedinaca oko ideje da je Karlovcu potrebna suštinska promjena u načinu upravljanja. Pojava platforme Možemo! u Karlovcu prije skoro šest godina unijela je novu energiju i novu nadu – donijeli smo teme koje su godinama bile zanemarene: okoliš, transparentnost, uključivanje građana. Naš rad u Gradskom vijeću pokazao je da smo dosljedni i beskompromisni kad je riječ o javnom interesu i borbi protiv klijentelizma.

Istovremeno, svjesni smo važnosti šire političke suradnje. Zato smo s partnerima iz SDP-a i Stranke umirovljenika stvorili snažnu koaliciju koja objedinjuje najbolje od više političkih tradicija – odlučnost, iskustvo, strukturu i duboko ukorijenjen osjećaj za potrebe građana. Naša koalicija okuplja spoj mladosti i iskustva. Moja kandidatkinja za zamjenicu, Ehlimana Planinac, dokazala se kao političarka s iskustvom borbe za socijalnu pravednost; bila je aktivna u Gradskom i Županijskom vijeću, a istovremeno je i uspješna poduzetnica. S nama su i Luka Kučinić i Marta Šavor Radičević, predstavnici nove generacije koja zna što znači biti mlad u Karlovcu – i koja ima hrabrost i znanje da artikulira potrebe mladih. Vesna Horvat iz Stranke umirovljenika donosi iskustvo i razumijevanje potreba naših starijih sugrađana kojih je svakim danom sve više. Tu je i nezaobilazni Dobriša Adamec, koordinator stranke Možemo!, čovjek nevjerojatnog znanja i energije u razumijevanju dinamike grada. Sve to osigurava da u našem programu nitko ne bude zaboravljen. Naš tim čine poduzetnici, kulturni radnici, javni službenici, aktivisti, profesori, branitelji; ljudi koji znaju slušati, znaju razumjeti – i znaju djelovati. Zato vjerujem da smo najbolji izbor – jer ne nudimo čuda, nego odgovorno i otvoreno vođenje grada u kojem svaki građanin ima svoj glas i svoje dostojanstvo.

Već ste se kandidirali za gradonačelnicu, ali i za čelne pozicije karlovačkih kulturnih institucija. Koja iskustva imate iz tih borbi? Ta su mi iskustva jasno pokazala koliko je teško, ali i nužno, mijenjati sustav u kojem kvaliteta i stručnost nisu ključni kriteriji, već politička podobnost. Kandidirajući se za čelne pozicije u kulturi, gdje imam dugogodišnje iskustvo i stručnost, uvidjela sam koliko su ti procesi zatvoreni, a pristup vođen logikom stranačke kontrole, umjesto javnog interesa. U politici sam naučila da borba za promjenu traži i jasno moralno usmjerenje – razumijevanje odnosa moći, potreba građana, ali i sposobnost da ne izgubite iz vida granicu preko koje se ne prelazi. Grad ne smije biti prostor u kojem najbolji ostaju po strani. Kada postanem gradonačelnica, to ću sasvim sigurno promijeniti. Karlovac zaslužuje sustav u kojem se stručnost cijeni, a javno dobro stavlja ispred bilo koje stranke ili osobne ambicije.

Je li se po vama do danas situacija promijenila, je li birače lakše ili teže uvjeriti u nužnost promjena? Jesu li Karlovčani spremni za gradonačelnicu? Vjerujem da su Karlovčani spremni ne samo za gradonačelnicu već i za stvarnu promjenu. I to ne samo promjenu stranke, nego promjenu načina upravljanja gradom. HDZ je imao više od 20 godina prilika da pokaže kako se grad vodi. I dok ne poričem da je bilo i pomaka, činjenica je da snosi punu odgovornost za sve ono što građani danas osjećaju – netransparentnost, stagnaciju, propuštene prilike i opće otuđenje vlasti od ljudi. Model upravljanja koji su provodili bio je izrazito personaliziran. Sve je ovisilo o moćnom pojedincu – Branku Vukeliću, Damiru Jeliću, pa Damiru Mandiću – a ne o timu, ne o javnom dijalogu, ne o građanima. Vjerujem da za promjenu Karlovac treba gradonačelnicu koja okuplja, sluša i zajedno sa građanima gradi politiku utemeljenu na struci, pravednosti i dijalogu. Naravno, nije lako biti žena u politici; retorika usmjerena ženama ponekad je upravo zastrašujuće diskriminatorna. Ali vjerujem da sam u svom radu – i u Gradskom vijeću i u Saboru – pokazala da se s HDZ-ovim, kao i svakim partitokratskim modelom upravljanja, može nositi čvrstom i argumentiranom borbom; hrabro i utemeljeno. Vjerujem da bi moj izbor za gradonačelnicu bio i simbolička poruka nade: da se promjena dogodila, da se Karlovac probudio i da se može promijeniti. Također znam da građani Karlovca nisu pasivni; da traže razlog da izađu na izbore; traže sadržajnu, poštenu i uvjerljivu alternativu. Mi im to nudimo. Vjerujem da će građani prepoznati da sada doista jest vrijeme za nešto novo – za politiku koja ne dijeli, nego okuplja. Uz podršku svoga tima i svih onih koji žele pravedniji, otvoreniji i življi Karlovac – vjerujem u pobjedu.

Koji su najveći propusti ili manjkavosti aktualne vlasti u Karlovcu? Kada govorimo o manjkavostima aktualne vlasti, govorimo o učincima više od dva desetljeća vladavine HDZ-a u Karlovcu. Oni, nažalost, ukazuju na brojne propuštene prilike, pogrešne prioritete i ozbiljne posljedice zastarjelog načina upravljanja. Imamo grad koji bolno kaska za svojim potencijalima. Zvijezda – koja je trebala biti središte ponosa – pretvorena je u simbol lošeg planiranja, improvizacija i ignoriranja struke. Problemi s pitkom vodom u gradu na četiri rijeke ne bi se smjeli ni dogoditi. Gradski bazen je godinama tek predizborna parola. Umjesto vizije razvoja za 21. stoljeće, svjedočimo projektima koji često više služe samopromociji nego potrebama građana. Gradska uprava svjesno prijeći participaciju građana; nezavisnu i alternativnu kulturnu scenu, kritični i slobodni medijski prostor. Ona je ovisna o skupim manifestacijama nametnutim odozgo, koje dođu i odu, a zatvorena i suzdržana, a nema ni znanja, za izgradnju autentične gradske kulture stvorene odozdo. Odluke se donose daleko od očiju javnosti, u tzv. plavoj kući; stranačka iskaznica prečesto vrijedi više od znanja, a građani nemaju osjećaj da mogu sudjelovati, iako snose posljedice tih odluka. Takav model, koji se oslanja na svemoćnog pojedinca pokazao se iscrpljenim i štetnim. Karlovac ne smije biti taoc jedne stranke i jednog modela. Vrijeme je za novu političku kulturu – onu koja uključuje, koja sluša, i koja gradi grad koji spaja zajedno s građanima, a ne unatoč njima.

Aglomeracija u Zvijezdi – kako riješiti nastale probleme? Nažalost, radovi na aglomeraciji, kao i brojni radovi u Karlovcu prije toga, izvode se nestručno, neprofesionalno i pregrubo te su se pretvorili u karlovačku infrastrukturnu katastrofu, a za stanovnike Zvijezde u pravu egzistencijalnu dramu. O tome sam više puta upozoravala i premijera Plenkovića i ministricu Obuljen Koržinek te govorila u Hrvatskom saboru. Više od pedeset objekata u Zvijezdi pretrpjelo je štetu, deset kuća je nepovratno uništeno. Ako postanem gradonačelnica, rješavanje tih problema bit će među mojim prvim potezima. Prije svega, inzistirat ću na hitnom dovršetku projekta aglomeracije uz strogi nadzor stručnjaka kako bi se spriječila svaka daljnja šteta. Okupit ću tim neovisnih građevinskih i konzervatorskih stručnjaka koji će detaljno pregledati sve oštećene objekte u Zvijezdi i izraditi plan sanacije. Grad mora preuzeti aktivnu ulogu – osigurat ćemo sredstva za obnovu napuklih fasada, zidova i temelja, tako da stanovnici ne moraju godinama sami voditi sudske bitke za naknadu štete. Paralelno, pokrenut ću temeljitu reviziju cijelog projekta aglomeracije: želimo točno utvrditi gdje su nastale pogreške, tko je za njih odgovoran i zašto su rokovi probijeni za više od godinu dana. Na temelju te revizije poduzet ćemo potrebne pravne korake – bilo prema izvođačima radova ili prema onima koji su propuste dopuštali – jer odgovornost mora biti jasno definirana. I sigurno ću uspostaviti bolju komunikaciju s građanima Zvijezde.

Budućnost Zvijezde nakon uređenja i namjena Velike vojarne. Viziju budućnosti Zvijezde vidim kao spoj življenja, kulture i poduzetnosti – obnovljena Zvijezda mora opet postati srce Karlovca u kojem ljudi rado stanuju, rade i okupljaju se. Uvjerena sam da se promjenom atmosfere u gradskoj upravi, drugačijim razumijevanjem duha grada kao cjeline društvenog, gospodarskog i kulturnog života već puno može promijeniti. Aktivna, zainteresirana i funkcionalna gradska uprava bit će veliki iskorak u pravcu obnove, no za doći do krajnjeg cilja – obnovljene i žive Zvijezde – uspostavit ćemo partnerski i produktivan odnos s investitorima, od velikih do malih. Odnos dosadašnje gradske vlasti s investitorima nije doveo do ozbiljnih pomaka u obnovi gradske jezgre jer vidimo da ni prodaja Velike vojarne Karlovačkoj banci, a ni prodaja hotela Central nisu dovele do toga da ta dva bitna objekta budu stavljena u funkciju. Mi ćemo kao gradska uprava inzistirati na jasnim ugovornim obavezama investitora, kao i kaznama za njihovo neizvršavanje. Mi Zvijezdu vidimo kao raj obrtnika, umjetnika, kulturnjaka, trgovaca i svih vrsta kreativaca. U tom smislu ćemo urediti sve gradske prostore, omogućiti njihov povoljan najam i poticaje za sve koji će Zvijezdi vratiti živost.

Što se Velike vojarne tiče, ona je u vlasništvu Karlovačke banke i dok je tome tako jako je teško govoriti o njezinoj funkciji i obliku postojanja. U povijesti je već bilo sjajnih projekata i ideja o načinu funkcioniranja Velike vojarne, koja je mogla biti simbol života Zvijezde. Ali u njezinoj sudbini se također ogleda neodgovorna i nekreativna politika Grada koja investitorima ne postavlja nikakve uvjete nego se bespogovorno i bez zahtjeva i vizije klanja samo kapitalu!

Glavni naglasci programa – što Karlovac dobiva i koji su ključni projekti? Naš program je rezultat rada stručnih timova i brojnih razgovora s građanima, a okupljen je u devet tematskih poglavlja s jasnom vizijom Karlovca kao modernog, održivog i pravednog grada. Predstavili smo ga u Nikola Tesla Experience Centru i u cijelosti je dostupan na našoj web-stranici. Ovdje ističem neke ključne projekte i prioritete. Po pitanju komunalne infrastrukture i ekologije, primjerice. Završit ćemo projekt aglomeracije i odmah potom pokrenuti sveobuhvatnu sanaciju Zvijezde. Riješit ćemo probleme s pitkom vodom izgradnjom novog vodocrpilišta u Mostanjskom polju i restrukturirati gradsko poduzeće Vodovod i kanalizacija. Planiramo ukloniti pregradu na ušću Korane u Kupu, revidirati projekt obrane od poplava te konačno osmisliti trajna rješenja za zaštitu od visokih vodostaja. Sve to uz dinamički višegodišnji plan za razvoj infrastrukture, koji će biti javan, transparentan i usklađen s potrebama građana – temeljen na raspravama u gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Po pitanju mobilnosti, stanovanja i javnog prostora ulagat ćemo u bolji, suvremeniji javni prijevoz i izgradnju javnih garaža, uključujući sustav Park&Ride, te ozelenjivanje grada. Pokrećemo pripreme za izgradnju sportske arene, obnavljamo Školsku sportsku dvoranu, a planiramo i naselje ili kampus za organizirani život starijih građana. U području stanovanja pokrenut ćemo program priuštivog stanovanja, kako bi mlade obitelji i ranjive skupine imale pristup kvalitetnim domovima. Ljudi i zajednica su nam u središtu programa. Otvorit ćemo centar za mentalno zdravlje mladih, unaprijediti prehranu u vrtićima i školama, poticati alternativne oblike obrazovanja, provesti digitalnu transformaciju gradske uprave i dati stvaran smisao mjesnoj samoupravi – kao mjestu uključivanja, ne forme. Pozivam građane da pročitaju naš program – jer to nije samo politički dokument, već plan kako od Karlovca učiniti grad u koji se dolazi, a ne iz kojeg se odlazi. I za kraj, ono u što najviše vjerujem: Karlovac može postati grad budućnosti. Grad koji nudi prilike, a ostaje dovoljno topao da zadrži duh zajednice. S jasnom strategijom, boljim odnosom gradske uprave prema građanima i političkom voljom za promjenu – Karlovac može ući u novo poglavlje. Grad solidarnosti, dostojanstva i uvažavanja za svakog svog stanovnika. Ja vjerujem u takav Karlovac. I za njega se borim.