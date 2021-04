Koje su posljedice koronavirusa? Svakom trećem opada kosa, stradavaju bubrezi, jetra, pamćenje...

Posljedice koronavirusa sve su vidljivije, zbog čega je prije nekoliko mjeseci otvorena dnevna COVID bolnica kako bi svi bivši oboljeli građani mogli kontrolirati svoje stanje. Osim što je već zabilježeno i opadanje kose koje se pojavljujuje kod svakog trećeg teže oboljelog pacijenta, veliko istraživanje liječnika Irzala Hadžibegovića iz KB Dubrava pokazalo je i kakva je povezanost srčanih udara s COVID-om 19.

- Korona utječe na sve. Na svaki dio tijela. Izrazito često, od 30 do 60 posto, vidimo opadanje kose kod bolesnika. U našoj dnevnoj bolnici usudio bi se reći da je to otprilike trećina bolesnika, kazao je liječnik iz KB Dubrava Đivo Ljubičić za RTL, no upozorio kako se to radi o pacijentima koji su se od COVID-a oporavljali u bolnici.

Ukupno je od sredine listopada do sredine veljače u bolnici liječeno 3.343 pacijenta, od kojih je 56 imalo infarkt, što je oko 1,7 posto. Kardiolog Hadžibegović, autor istraživanja, govori kako nije COVID-19 izravni faktor zbog kojeg pacijent dobije srčani udar, no smatra kako virus ipak nekako ''pogura'' osobu.

- Od ovih koje smo liječili jedna četvrtina je razvila infarkt dok smo liječili teški oblik COVID-a 19. Ono što nismo našli je da je COVID isključivi uzrok. Tipa da je netko imao glatke krvne žile pa covid pa infarkt, to ne. Možda samo jedan, ali svi ostali su imali bolesne krvne žile, govori.

Dr. Hadžibegović smatra i kako je istraživanje ukazalo da je broj COVID slučajeva na području šest županija koje KB Dubrava zbrinjava bio nekoliko puta veći.

- Ako uzmete u obzir da smo pokrivali tih milijun i 800 tisuća ljudi, a liječili tih 56 infarkta može se doći do zaključka da je zapravo broj ljudi koji su imali covid kod nas možda bio i 4 do 5 puta veći. To je prvo nešto što smo mi kao kardiolozi koji radimo s covidom primijetili, kaže.

