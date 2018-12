Kaos u Londonu: Tisuće ljudi zapelo na aerodromu, snajperisti i policija na terenu

Britanska policija rasporedila je u četvrtak snajperiste i poslala helikopter u sklopu potrage za operaterima dronova koji su nadlijetali londonsku zračnu luku Gatwick, drugu najveću u zemlji, izazvavši obustavu prometa.

Novi dron primijećen je nešto nakon 11 sati ujutro po mjesnom vremenu, 14 sati nakon što je primijećena prva letjelica.

Otkazivanjem letova pogođeno je oko 110.000 putnika, objavila je zračna luka.

Policija je objavila da i dalje traga za operaterima letjelica.

Britanski mediji objavili su fotografije policijskog helikoptera kako nadlijeće pistu i naoružanih policajaca s puškama u blizini zračne luke.

Policija smatra da je riječ o namjerno počinjenom djelu, ali i da ništa ne upućuje na terorizam.

Svi letovi su odgođeni.

Britanska vlada osudila je to "neodgovorno i posve neprihvatljivo ponašanje".

Korištenje bespilotne letjelice u radijusu od jednog kilometra od zračne luke zabranjeno je potkraj srpnja, a za to su predviđene kazne do pet godina zatvora.

