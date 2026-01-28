Naši Portali
U TIJEKU PROJEKT SMANJENJA ŠTETE

Na jugu Hrvatske širi se agresivni predator: Došli su kao spas od zmija, danas ugrožavaju cijeli ekosustav

Zagreb: Mladunci patuljastog mungosa novi su stanovnici Zoološkog vrta
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
28.01.2026.
u 10:13

Stručnjaci upozoravaju da mali indijski mungos predstavlja ozbiljnu prijetnju bioraznolikosti juga Dalmacije

U dolini Neretve započela je provedba projekta „Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve“, čiji je cilj smanjenje negativnog utjecaja ove invazivne vrste na lokalne ekosustave. Projekt se provodi od rujna 2024. do rujna 2027. godine, a u potpunosti je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako izvještava Slobodna Dalmacija, u provedbu su uključene Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te lokalna lovačka društva.

Osim terenskih aktivnosti uklanjanja mungosa, velik naglasak stavljen je na edukaciju javnosti. U tom je okviru održana i edukativna radionica u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Metkoviću, na kojoj su učenici upoznati s opasnostima unošenja invazivnih stranih vrsta u nova staništa te njihovim štetnim posljedicama za prirodnu ravnotežu. Posebno je istaknuta važnost doline Neretve kao jednog od najznačajnijih močvarnih područja za ptice selice u Europi.

Stručnjaci upozoravaju da mali indijski mungos predstavlja ozbiljnu prijetnju bioraznolikosti juga Dalmacije. Iako je početkom 20. stoljeća uvezen iz Indije s ciljem suzbijanja otrovnih zmija, osobito poskoka, njegovo širenje ubrzo je izmaknulo kontroli. Nakon što su zmije gotovo nestale, mungosi su se okrenuli pticama, njihovim jajima, malim sisavcima te domaćoj peradi, čime su ugrozili i prirodu i lokalno stanovništvo.

Bez prirodnih neprijatelja, ova se vrsta brzo razmnožava i širi. Ako se u prirodi primijeti jedna jedinka, najčešće nije riječ o izoliranom slučaju, već o svojevrsnom „izviđaču“, dok se u blizini nalazi cijela skupina. Mungosi svoja legla skrivaju u rupama u zemlji ili nepristupačnim škrapama, zbog čega ih je teško uočiti i kontrolirati.

Zbog svega navedenog, problem mungosa prepoznat je i na razini Europske unije, a aktualni projekt u dolini Neretve smatra se važnim korakom u zaštiti osjetljivih ekosustava i očuvanju biološke raznolikosti juga Hrvatske.

Ključne riječi
vrsta invazivna Neretva Dalmacija Mungosi

