Kaos u centru Zagreba: Stali tramvaji u jednoj od najprometnijih ulica, ljudi nastavljaju pješice

Problemi s javnim prijevozom u centru Zagreba. Kako javlja Jutarnji list, u Savskoj ulici u blizini Cibone, prema centru, zasutavilo se desetak tramvaja koji više ne prometuju. Putnici su napustili vozila i nastavili put pješice do svojih odredišta.

Iz ZET-a se još nisu oglasili pa se ne zna koji je razlog stajanja tramvaja. Inače, u centru je danas obustavljen automobilski promet zbog Europskog tjedna mobilnosti i Dana bez automobila. Grad je objavio da će javni prijevoz tramvajima i autobusima biti besplatan za sve stanovnike na cijelom području Zagreba.