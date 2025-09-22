Naši Portali
PROBLEMI NA DAN BEZ AUTOMOBILA

Kaos u centru Zagreba: Stali tramvaji u jednoj od najprometnijih ulica, ljudi nastavljaju pješice

Najnovija vijest
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 19:49

Tramvaji stoje, no na ZET-ovim službenim stranicama zasad nema objašnjenja zašto je do toga došlo

Problemi s javnim prijevozom u centru Zagreba. Kako javlja Jutarnji list, u Savskoj ulici u blizini Cibone, prema centru, zasutavilo se desetak tramvaja koji više ne prometuju. Putnici su napustili vozila i nastavili put pješice do svojih odredišta.

Iz ZET-a se još nisu oglasili pa se ne zna koji je razlog stajanja tramvaja. Inače, u centru je danas obustavljen automobilski promet zbog Europskog tjedna mobilnosti i Dana bez automobila. Grad je objavio da će javni prijevoz tramvajima i autobusima biti besplatan za sve stanovnike na cijelom području Zagreba. 

Komentara 2

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec4.0
20:00 22.09.2025.

Ma nemate biti da neumemovci izazivaju kolaps prometa!!!

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
20:08 22.09.2025.

Bolje je uvesti dan bez tramvaja.

