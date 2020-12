Kaos na ulicama Pariza, tisuće prosvjednika traži otvaranje hotela i restorana: 'Dajte nam da radimo'

"Dajte nam da radimo", tisuće hotelijera i ugostitelja okupile su se u Parizu u ponedjeljak na poziv desetak organizacija tog sektora, kako bi tražili otvaranje njihovih objekata.

Ugostitelji, hotelijeri, trgovci na veliko i nekoliko vlasnika diskoteka okupili su se na Place des Invalides, da bi svjedočili o "nevolji cijelog sektora", objasnio je Herve Becam, potpredsjednik Unije za ugostiteljski obrt i hotelijerstvo, glavnog sindikata hotelijerstva i ugostiteljstva, prenosi agencija France presse.

Prosvjednici su tražili dodatnu pomoć, ali prije svega pravo na nastavak rada, dok je otvaranje restorana i kafića za sada predviđeno tek 20. siječnja u Francuskoj, a za diskoteke se ne zna kada će biti otvorene.

“We have to cling on." Workers from France's world-famous restaurant, catering and service industries protested in Paris for the right to work again during the coronavirus pandemic. @johnleicester reports that the outbreak has shattered their world. https://t.co/sXscdUx0h4