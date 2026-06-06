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BIROKRATSKI APSURD

Idući tjedan zatvara se ključni prijelaz između Hrvatske i BiH?! 'Moglo bi doći do ozbiljnih problema'

Cesta prema novom mostu u Staroj Gradiški mjesecima čeka otvorenje
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
06.06.2026.
u 21:15

Primjena novog ugovora, koji bi trebali potpisati Plenković i Krišto, podrazumijeva i uspostavu nove organizacijske jedinice carinske uprave na novom prijelazu Gradiška, a kako odluke o tome nema, prijelaz će se morati zatvoriti čim ugovor stupi na snagu

Granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške neće iz administrativnih razloga biti moguć ako narednog tjedna bude potpisan novi međudržavni ugovor o graničnim prijelazima, upozorila je u subotu Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO). Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto trebali bi u ponedjeljak u Sarajevu potpisati novi ugovor o graničnim prijelazima, a iz UNO BiH na to su reagirali izjavom u kojoj su upozorili kako će to značiti da novi prijelaz kod Gradiške, koji je pušten u promet u svibnju na privremenoj osnovi, neće moći nastaviti funkcionirati jer unutar BiH za to nisu ispunjeni administrativne pretpostavke.

To će zapravo značiti da prijelaz putnika i robe kod Gradiške uopće neće biti moguć jer je stari prijelaz zatvoren nakon urušavanja ograde mosta pa je u tijeku sanacija, a koliko će ona trajati nije poznato. "Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu BiH neće postojati niti jedan granični prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor (tzv. BIP)", stoji u očitovanju UNO BiH, koja je ekvivalent carinske uprave.

Razlog zbog kojega bi i novi prijelaz kod Gradiške od 9. lipnja mogao biti zatvoren je to što zbog političkih blokada unutar BiH još nije usvojen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji UNO, odnosno o stalnom rasporedu carinika na tom prijelazu. Primjena novog ugovora, koji bi trebali potpisati Plenković i Krišto, podrazumijeva i uspostavu nove organizacijske jedinice carinske uprave na novom prijelazu Gradiška, a kako odluke o tome nema, prijelaz će se morati zatvoriti čim ugovor stupi na snagu. 

"UNO smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvoreni sve neophodne organizacijske i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. U protivnom moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcioniranju graničnog prometa na području Gradiške, sa značajnim posljedicama po gospodarstvo, prijevoznike i građane", upozorili su iz BiH.

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Cesta prema novom mostu u Staroj Gradiški mjesecima čeka otvorenje
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Ključne riječi
Borjana Krišto Gradiška Novi most granica s BiH

Komentara 1

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PO
potepuh
21:30 06.06.2026.

Nikakva šteta, treba sve prelaze trajno zatvoriti. kad mogu migranti slobodno prelaziti gdje hoće mogu i ostali građani .

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