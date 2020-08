Po trudnicu stigla hitna pomoć: 'Put koji traje šest sati prolazili smo više od 22'

Gužve na granicama bile su očekivane, ali Austrija je promijenila odluku preko noći za koju brojni nisu ni znali. Naime, u subotu u ponoć stupila je na snagu nova mjera po kojoj su svi koji su prelazili austrijsku granicu i bili na putovanju morali ispuniti formulare s osobnim podacima.

- Minute su se činile kao godine. Pripremili smo se na put od šest do osam sati, a samo smo na granici u koloni čekali od 14 sati u subotu do 10.30 sati u nedjelju, i to s troje male djece, rekao je jedan od putnika za portal 24sata.

Put koji inače traje šest sati, za brojne je ovoga puta trajao više od 22 sata.

- Bilo je prestrašno, iscrpljujuće za obitelj i za mene, i evo sad se idemo napokon odmoriti - rekao je jedan od putnika.

Kolona je bila dugačka čak 12 kilometara, a noć su proveli s tisućama drugih putnika na cesti pred granicom. Formular koji se trebao ispunit sadržavao je pitanja poput toga gdje su proveli vrijeme, koliko dugo i slično.

- Na kraju su oni koji su i dijelili formulare ljudima savjetovali da upišu bilo što samo da se kolona pokrene – rekao je putnik te dodao kako je vrlo neozbiljno što javnost o tome nisu obaviještena.

Oko cijele situacije oglasio se i Daniel Glunčić, veleposlanik RH u Austriji te rekao kako je u nedjelju ujutro doznao za problem odnosno naputak austrijskog Ministarstva zdravstva.

Putnici su čekajući u kolonama pratili austrijske medije.

- Na radiju su objavili kako je u koloni u Karavankama hitna pomoć stigla po trudnicu. Riječ je o Njemici koja je putovala iz Hrvatske kući. Ne znaju je li joj pozlilo ili je imala trudove, no rekli su kako je prvo zvala policiju, koja je uzvratila da joj ne može pomoći - rekao je jedan od putnika.