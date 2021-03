Kandidat SDP-a za brodsko-posavskog župana bit će Mario Vučinić

Županijsku organizaciju SDP-a Brodsko-posavske županije na lokalnim izborima u svibnju predstavljat će Mario Vučinić iz Slavonskog Broda, kao kandidat za župana, te Ivana Ribarić Majanović iz Rešetara, kao kandidatkinja za zamjenicu župana.

Mario Vučinić bio je SDP-ov kandidat za župana i na lokalnim izborima 2013. godine.

- Zadnjih osam godina naša županija stagnira sve više i više, i to me ponukalo da se ponovno kandidiram. Mladi ljudi nam bespovratno odlaze, radna mjesta u županiji se gase i selo polako nestaje. Činjenica da je Brodsko-posavska županija na zadnjem mjestu u državi pokazatelj je načina na koji HDZ neprekidno upravlja našom županijom i negativnog smjera kojim je vodi. U našoj županiji potrebno je osigurati uvjete za povratak i ostanak mladih ljudi, te pokrenuti mehanizme ulaganja u infrastrukturu i rast županije. SDP ima za to spreman program koji planiram predstaviti vrlo brzo - poručio je Vučinić prilikom potpisivanja odluke o kandidaturi.

Ivana Ribarić Majanović kao kandidatkinja za zamjenicu župana dodala je kako je stanje u brodsko-posavskim općinama alarmantno i kako su sela i općine gotovo beživotne. Prema njezinim riječima, mladim ljudima treba ponovno približiti selo i omogućiti im uvjete za ostanak i zasnivanje obitelji.

Iz SDP-a Brodsko-posavske županije najavili su kako će u danima iza uskrsnih blagdana predstaviti svoj izborni program za lokalne izbore, na koje izlaze pod sloganom "Slavonija za život".