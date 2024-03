Lopovi traže samo jedno: Policajac u Torontu dao neobičan savjet građanima kako da izbjegnu krađu auta

Pomalo nekonvencionalan savjet ovih je dana stigao stanovnicima Toronta koji trenutno vode veliku bitku s kradljivcima automobila. Naime, jedan policajac iz Etomicokea poručio je građanima da će najbolje izbjeći krađu automobila - ako ključeve ostave ispred ulaznih vrata kuće.

- Kako bi izbjegli mogućnost da vas napadnu u vašem domu, ostavite ključeve ispred ulaznih vratiju. Oni ulaze u vaše kuće da bi ukrali automobil. Ne žele ništa drugo - objasnio je policajac Marco Ricciardi, prenosi CTV News Toronto. Brojni su i kritizirali ovu ideju koju je policajac iznio, na što se morala oglasiti i policija u Torontu.

An officer at a recent community meeting suggested that people leave the keys to their vehicle in a faraday bag by the front door. While well meaning, there are better ways to prevent auto theft motivated home invasions. Learn more here: https://t.co/z8JSOcIaCe pic.twitter.com/dLH92dirzd