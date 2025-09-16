Kamp Zorana Pripuza oslikava sav apsurd pravnog sustava: DIRH naredio rušenje prije dvije godine, a investitor uredio kućice

Slučaj fiktivnog kampa Zorana Pripuza na Murteru ogledni je primjerak neuspješne borbe protiv devastacije obale u kojem se jasno vidi zašto je divlja gradnja u Hrvatskoj i dalje isplativ umjesto rizičan pothvat. Naime, dok su protiv investitora na dva suda – Općinskom sudu u Šibeniku te Županijskom sudu u Splitu – podignute dvije optužnice, zbog ilegalne gradnje i ishodovanja rješenja za kamp u domaćinstvu koji u stvarnosti ne postoji, te se na Visokom upravnom sudu vode dva spora o zakonitosti rješenja DIRH-a koji je Pripuzu još krajem 2023. naložio rušenje mobilnih kućica, betonskih platoa i bespravnog kamenog zida djelomično višeg i od dva metra – stanje na terenu dokaz je apsurdnosti sustava koji bespravne graditelje potiče umjesto da ih na vrijeme zaustavi.

Prebacivanje odgovornosti

Dugotrajni sudski procesi u kojima se nadležnost i odgovornost prebacuju među državnim tijelima omogućuju investitorima da i dalje nesmetano vrše preinake i borave na gradilištu zapečaćenom prije gotovo dvije godine. Tako su Pripuzove mobilne kućice i okoliš u tom periodu dodatno uređeni – trijemovi su okruženi zelenilom, a ispred zidova kojima je investitor opasao atraktivne parcele u uvali pred Kornatima postavljeno je više tabela s prekriženim natpisom FKK, koji označava "Freikörperkultur", u prijevodu "kulturu slobodnog tijela", a u praksi – nudističke plaže. Na pomorskom dobru koje je preostalo na Pripuzovu rtu posjetitelje se očigledno upućuje da dok uživaju u ljepotama hrvatske obale vode računa o svom ponašanju, odnosno da pred investitorom ne hodaju goli.

Vrhunac je to smjelosti investitora u njegovu građevinskom pothvatu nakon što je u lipnju 2023. godine probio službenu zabranu Republike Hrvatske, odnosno Državnog inspektorata koji je zapečatio gradilište i nastavio s radovima. Večernji list pratio je gradnju na Murteru dulje od godinu dana, a objavljena priča rezultirala je već spomenutim postupcima koji su i dalje u tijeku. Zbog gradnje bez građevinske dozvole u uvali Vučigrađe protiv investitora je već podignuta optužnica pred šibenskim Općinskim sudom, a terete ga da je u razdoblju od godinu dana i devet mjeseci izvodio građevinske radove protivno Zakonu o gradnji, i to izvan građevinskog područja koje se nalazi u zaštićenom obalnom pojasu i unutar obuhvata zaštićene ekološke mreže.

Podsjetimo, investitor je u uvali Vučigrađe okrupnio više atraktivnih parcela, opasao ih betonskim zidovima visokim gotovo dva metra, iskopao septičku jamu i sagradio betonske temelje na koje je postavio mobilne kućice. Državni inspektorat u lipnju 2023. zatvorio je Pripuzovo gradilište, naredio rušenje betonskih platoa veličine 10 x 5 metara i dijela ogradnih zidova, ukupno dugih 219 metara, ispisao investitoru novčanu kaznu te podignuo protiv njega kaznenu prijavu jer je probio znak zabrane i nastavio radove, uguravši pri tome i dvije mobilne kućice na negrađevinsko zemljište od gotovo tri tisuće kvadrata. Pripuz je potom podnio tužbe protiv DIRH-a na Upravnom sudu u Splitu, koji je prvo odgodio rušenje do okončanja postupka, da bi potom odbio tuženika i naložio uklanjanje ilegalnih građevina sukladno rješenju inspektorata. No nakon Pripuzove žalbe spis dvaju predmeta dostavljen je na konačno odlučivanje Visokom upravnom sudu, u svibnju 2024. i u svibnju 2025. godine.

Pred Županijskim sudom u Splitu u međuvremenu su podignute optužnice protiv petero hrvatskih državljana (rođenih 1962., 1955., 1969., 1960., 1954.), među njima i protiv Zorana Pripuza te bivše šefice Ureda za gospodarstvo i turizam Šibensko-kninske županije Nede Livljanić, sada optužene za zloporabu položaja i ovlasti, te četvorke koja ju je, prema optužnici, na to poticala, a sve kako bi se dvojici poduzetnika – Pripuzu i drugooptuženom Dariju Filipiju omogućilo pružanje ugostiteljskih usluga u ilegalnim kampovima na Murteru, iako za to nisu mogli ispuniti uvjete i prikupiti dokumentaciju. Livljanić je prema optužnici u slučaju Pripuz praktički lažirala rješenja za kamp koji na terenu uopće nije postojao, dok je Filipiju za kamp u blizini plaže Podvrške također izdala rješenje koje ne ispunjava minimalne uvjete za kamp. Optužnicom USKOK-a obuhvaćeni su još i Boris Kulušić, poduzetnik s otoka Murtera, te Eduard Maržić, nekad predsjednik Hrvatske udruge kampova, koji je u prisnim odnosima s prvooptuženom Nedom Livljanić.

Lažirani zapisnik

Pripuza USKOK tereti da je od 21. rujna do 18. listopada 2022. u Šibeniku, Murteru i Zagrebu, nakon što je na njegovo traženje Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove Šibensko-kninske županije podnesen zahtjev da mu se za nekretninu u Murteru izda rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu vrste kamp, iako za to nisu bili ispunjeni uvjeti iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti niti je u prilogu navedenog zahtjeva dostavljena sva potrebna dokumentacija, znajući da su Maržić i Livljanić u bliskom privatnom odnosu, zatražio od Maržića da od bivše pročelnice Livljanić zatraži da Pripuzu izda traženo rješenje, na što je ona pristala.

Za očevid je potpisala kolegicu koja je navela da nikad nije bila tamo, dok je Livljanić po evidenciji, u vrijeme kad je navodno obavila očevid, zapravo bila na bolovanju. Na temelju tako lažiranog zapisnika o očevidu Livljanić je 18. listopada 2022. donijela rješenje kojim se Pripuzu odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u kampu koji zapravo – ne postoji, a rješenje koje je Večernji list ekskluzivno objavio uskoro je poništio isti ured koji ga je izdao, nakon pritiska iz Ministarstva turizma.