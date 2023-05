Kako su Ukrajinci oborili nezaustavljive ruske rakete? Pentagon nije imao pojma da Patriot to može

Ruski predsjednik Vladimir Putin već se godinama hvali da je Rusija globalni lider u hipersoničnim projektilima, koji se mogu kretati brzinom do 10 maha (12.250 km/h) kako bi izbjegli neprijateljsku zračnu obranu. I doista, Rusi su prvi put, barem službeno, svoju hipersoničnu raketu Kinžal (bodež) koja leti deset puta brže od zvuka i ima domet veći od dvije tisuće kilometara lansirali lani u ožujku na metu kraj grada Deljatina. Bio je to prvi put da se takva vrsta oružja iskoristila bilo gdje na svijetu u stvarnom ratovanju, a ne samo u svrhu testiranja. Postoje i nagađanja kako je ruska vojska Kinžal iskoristila još u lipnju 2016. na neimenovanu zemaljsku metu u Siriji, ali Rusi to nikad nisu potvrdili.

Bilo kako bilo, sve do sredine svibnja ove godine vjerovalo se kako su te hipersonične krstareće rakete nezaustavljive, odnosno da ih je nemoguće oboriti sa zemlje, a onda su se Ukrajinci pohvalili kako su u jednoj noći oborili čak šest ispaljenih Kinžala koje je Moskva ispalila. Kako? Zahvaljujući američkim Patriotima, obrambenom sustavu zemlja-zrak koji se smatra jednim od najnaprednijih sustava protuzračne obrane u američkom arsenalu.

Amerikanci su se dugo nećkali da li uopće isporučiti taj sustav Ukrajini, a nakon što su ipak dali zeleno svjetlo vjerovali su kako će proći najmanje godinu dana prije nego ukrajinska vojska nauči koristiti Patriote. Međutim, u obuci u SAD-u 65 ukrajinskih vojnika svladalo je korištenje tog sustava u svega nekoliko tjedana, i ne samo to. Iako su Patriote Sjedinjene Države počele koristiti još 1991. u Zaljevskom ratu, Pentagon nije imao pojma kako taj sustav može srušiti hipersonične rakete. Ukrajincima je, dakle, za rukom pošlo iskoristiti Patriote do krajnjih granica čime su zadivili i generale i eksperte najjače vojne sile na svijetu. I to u rekordnom roku, jer to obrambeno oružje u Ukrajinu je stiglo u travnju ove godine, što znači da su Ukrajinci Patriotima u samo mjesec dana naučili služiti bolje nego Amerikanci u otprilike tri desetljeća.

Predsjednik Volodimir Zelenski dugo je inzistirao da im Zapadni saveznici počnu slati obrambene sustave zemlja-zrak, a nakon SAD-a, posebice kada se vidjelo koliko su Ukrajinci dobri u korištenju tog sustava, Patrioti uskoro stižu i iz Nizozemske i Njemačke. To što se Ukrajinci mogu braniti protiv oružja za koje su Rusi smatrali da je nezaustavljivo predstavlja značajnu prekretnicu u ratu, pogotovo kad se u obzir uzme da pomoću Patriota mogu oboriti preko 90% Kinžala koje agresorska vojska lansira.

