Kako se Putin igra s plinskim turbinama i njemačkim živcima: Pravi problemi će početi u siječnju

Kratko je trajalo. Od srijede 27. srpnja u 6 sati plinovod Sjeverni tok 1 radit će sa samo 20 posto kapaciteta. To znači da će u Njemačku iz Rusije stizati samo oko 33 milijuna kubičnih metara plina dnevno. Razlog je, kako navode isporučitelji, remont još jedne turbine.

Njemačka vlada smatra da su ti razlozi lažni i sumnja da je riječ o pokušaju ucjene. Ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni) optužuje ruskog predsjednika Vladimira Putina da igra „perfidnu igru", piše Deutsche Welle.

Berlin: Rusija odbija predočiti uvozne dokumente za turbinu

Daljnje smanjenje isporuka plina dodatno povećava zabrinutost u Njemačkoj. S dosadašnjim obujmom isporuke od oko 66 milijuna kubičnih metara plina dnevno – što je oko 40 posto kapaciteta plinovoda – bilo je moguće nastaviti s punjenjem zaliha. Od srijede će to biti mnogo teže. Prema procjenama njemačke Savezne mrežne agencije, kod takvog dotoka plina problemi će se pojaviti u siječnju sljedeće godine - ako Njemačka nastavi propuštati plin dalje u druge zemlje.

Putin je još prošli tjedan zaprijetio da bi oko 26. srpnja moglo doći do daljnjeg smanjenja isporuka Sjevernim tokom 1, ako turbina koja je bila na održavanju u Kanadi ne bude bila dostupna na vrijeme. Druga turbina bi trebala biti poslana na remont sredinom ovog tjedna.

Njemačka vlada je sa svoje strane pokušala ubrzati isporuku prve turbine, a sada kritizira to što Rusija, kako navode u Berlinu, uopće ne želi dobiti taj dio. „Nema tehničkih razloga za prekid, turbina je spremna za isporuku u Rusiju“, tvrdi ministar Habeck. Carinski dokumenti za izvoz su kompletirani, kaže, ali Rusija odbija proslijediti uvozne dokumente. „Rusija krši ugovore i krivi druge."

Prema Habecku, Putinova strategija je jasna: on pokušava „oslabiti veliku podršku Ukrajini i unijeti razdor u naše društvo". Tome bi se, smatra, trebalo suprotstaviti jedinstvom i koncentriranim djelovanjem – što podrazumijeva brzu izgradnju infrastrukture za tekući prirodni plin, punjenje skladišta i smanjenje potrošnje.

Ugrožen jug Njemačke – i što to radi Austrija?

Nakon desetodnevnog redovnog ljetnog održavanja tokom kojeg nije bilo isporuka, plin je Sjevernim tokom 1 ponovo potekao prošlog četvrtka 21. srpnja, ali i dalje samo u smanjenoj količini. Kao i prije tog održavanja, ruski Gazprom je nastavio koristiti samo 40 posto kapaciteta plinovoda. Sada će i to biti prepolovljeno.

U Njemačkoj se strahuje da bi problemi u snabdijevanju mogli prije svega pogoditi južne dijelove zemlje. Industrija želi znati hoće li po pitanju hitne distribucije plina jug biti u nepovoljnijem položaju od sjevera, upozorio je na kriznom samitu o plinu u Stuttgartu Winfried Kretschmann (Zeleni), premijer pokrajine Baden-Württemberg.

Istovremeno, njegov kolega iz Bavarske Markus Söder (CSU) pozvao je saveznu vladu da pojasni kako će se ubuduće njegova, ali i druge njemačke pokrajine, snabdijevati plinom iz austrijskog skladišta Haidach, jednog od najvećih u Europi. To je reakcija bavarskog premijera na najavu Austrije da će to skladište plina kod Salzburga, koje je do sada bilo povezano samo s njemačkom mrežom i iz kojeg se snabdijevala Bavarska, sada biti priključeno i na austrijsku mrežu.

EU postigao dogovor o štednji?

Poslije najnovije odluke Gazproma o smanjenju isporuka, cijene plina su na burzama ponovo porasle, povremeno i do deset posto. Europska komisija u najnovijem potezu Rusije vidi dokaz za to koliko je hitno potrebno planiranje na europskoj razini, rekao je još sinoć glasnogovornik Komisije.

Inače, ministri nadležni za energetiku u članicama Europske unije navodno će ovog utorka (26.7.) u Bruxellesu objaviti da su postigli dogovor o planu za izvanredne situacije. Prema informacijama njemačke agencije dpa, postignut je dogovor o planu koji je predložila Europska komisija prema koje bi zemlje EU-a dobrovoljno smanjile potrošnju plina za 15 posto u razdoblju od 1. kolovoza ove do 31. ožujka sljedeće godine.