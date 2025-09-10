Eksplodirale cijene stanova na sjeveru Hrvatske: Evo do koje cifre ide kvadrat u Varaždinu

U prva tri mjeseca ove godine cijene stanova u Hrvatskoj porasle su za 13 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na sjeveru zemlje situacija je još dramatičnija, cijene kvadrata su se praktički udvostručile. U Varaždinu se za kvadrat stana danas traži i do 3000 eura. Primjerice, 2018. godine trosoban stan u novogradnji u Varaždinu stajao je oko 100.000 eura, dok se danas za taj novac teško može pronaći ni garsonijera.

"Po cijenama se ne razlikujemo po trendovima od popularnih hrvatskih sredina. Mi imamo novogradnju koja se prodaje od 2800 do 3200 eura", rekao je za HRT agent za nekretnine Darko Jurčec. Stanovnici se pritom pitaju tko si takve cijene uopće može priuštiti, budući da je prosječna plaća u drugom kvartalu iznosila 1343 eura, a do kredita je sve teže doći, posebno nakon što je HNB 1. srpnja postrožio uvjete.

Agent Dražen Mesec objašnjava da su "stambene kredite u prvoj su polovici godine mahnito dizali mladi, s rokom otplate od 30 godina", no sada prodaju usporavaju stroži kriteriji banaka i potreba za većim učešćem. "Trenutno banke traže od 10 do 20 posto ovoga učešća i malo je teže dodatno opteretiti plaću ratom kredita. Moramo reći da su i plaće dosta porasle, prosječne plaće u odnosu na prošlu godinu i na pretprošlu, još uvijek ljudi se mogu koliko toliko dogovoriti s bankama", dodaje.

Iz Erste&Steiermärkische Banke potvrđuju da posljednja dva mjeseca bilježe blago smanjenje potražnje za kreditima, ali ističu: "No, kada usporedimo dinamiku kreditiranja u odnosu na isto razdoblje 2024. volumen novih stambenih kredita je veći nego tijekom prethodne godine". Drugim riječima, stanovi se i dalje kupuju. U Varaždinu se svaka nova zgrada rasproda vrlo brzo.

"Trenutno u Varaždinu imamo nekakvih 300, oko 350 stanova je u ponudi sa nekakvom prosječnom cijenom od 2600 eura za kvadratni metar što nije niti pretjerano puno s obzirom da znamo da je ostvarena kupo-prodajna cijena u prosjeku nekakvih 2200 EUR za kvadratni metar", tvrdi Mesec. Iz Hrvatske udruge banaka poručuju da će mjere HNB-a vjerojatno usporiti kreditiranje, ali razmjeri tog usporavanja ovisit će o stanju u gospodarstvu i potražnji za stambenim kreditima, koja je i dalje visoka uz prosječnu kamatnu stopu od 2,98 posto.