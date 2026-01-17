Naši Portali
PROVODE SABOTAŽE

Ruski špijuni vrbuju strance da im budu 'jednokratni agenti', evo kakve zadaće imaju za njih

People celebrate New Year in Moscow
Foto: ANASTASIA BARASHKOVA/REUTERS
Autor
Dora Taslak
17.01.2026.
u 12:18

Broj akata podmetanja požara i teških sabotaža povezanih s Rusijom diljem Europe porastao je na 34 u 2024. godini, u odnosu na 12 prethodne godine i dva u 2022. godini

Obavještajci povezani s Kremljem optuženi su da pokušavaju namamiti Ukrajince i druge strance kako bi postali "jednokratni agenti" zaduženi za podmetanje požara, vandalizam i druge slične akcije. Naime, prema novom istraživanju, ruski špijuni sve više vrbuju strance za izvršavanje sabotažnih akcija u Europi kako bi potkopali NATO i pokušali okrenuti javno mnijenje protiv Ukrajine. Izvješće, koje prenosi Sky News, objavio je think-tank Royal United Services Institute (RUSI), a u njemu se ističe kako je novac ključni motivator, pri čemu se kao laka meta za vrbovanje vide tinejdžeri, migranti i starije osobe s iskustvom služenja u sovjetskoj vojsci. Isplate se kreću u rasponu od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura. One se obećavaju isplatiti u kriptovalutama, što otežava praćenje izvora financiranja.

"Metode vrbovanja i zaduživanja sabotera promijenile su se s hladnoratovskog oslanjanja na obučene obavještajne operativce", navodi se u izvješću te dodaje kako neprijateljski akteri sada daju zadatke "agentima za jedan dan" koje vrbuju online. Kremlj je ranije odbacio zapadne optužbe za rastuću kampanju sabotaža i drugih hibridnih neprijateljstava.

Broj akata podmetanja požara i teških sabotaža povezanih s Rusijom diljem Europe porastao je na 34 u 2024. godini, u odnosu na 12 prethodne godine i dva u 2022. godini. Autori izvješća, s obzirom na to, pozivaju NATO i Europsku uniju da hitno poboljšaju svoj odgovor kako bi odvratili buduće sabotaže. Također, ističe se kako vlade moraju svaki incident promatrati kao dio mnogo ozbiljnijeg obrasca djelovanja protiv zapadnih saveznika.

Sumnjive ruske sabotaže obuhvaćaju sve od velikih operacija poput oštećenja podmorskih kabela do mnogo manjih napada poput podmetanja požara i vandalizma. S obzirom na to da je mnogo ruskih obavještajaca protjerano iz Europe nakon početka ruske invazije Ukrajine, u izvješću se navodi kako ruski špijuni sve više ovise o posrednicima i "jednokratnim agentima", od kojih su mnogi Ukrajinci. "Ako se takvi incidenti tretiraju isključivo kao djela pojedinačnih Ukrajinaca, to bi moglo potaknuti antiukrajinsko raspoloženje i narušiti javnu podršku Kijevu - strateški cilj sabotažnih operacija“, navodi se. Izvješće kaže da među vrbovanim Ukrajincima ima i onih koji su "bili nesvjesni prave prirode svojih zadataka“.

Česta meta sumnjivih ruskih hibridnih napada bila je Poljska. Jedan od najnovijih primjera neprijateljskog djelovanja koje poljske vlasti pripisuju ruskoj obavještajnoj službi je eksplozija u studenome 2025. na željezničkoj pruzi koja predstavlja ključnu rutu za transport pomoći Ukrajini. Dužnosnici su izvijestili da su dvojica ukrajinskih državljana osumnjičena za sudjelovanje pobjegla u Bjelorusiju, dok je nekoliko drugih uhićeno. Poljski premijer opisao je incident kao "neviđeni čin sabotaže“.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

Avatar Hrvatska Domoljubna Cuga
Hrvatska Domoljubna Cuga
12:42 17.01.2026.

Evo prilike za spas nas pravih hrvata pa čemo tako umjesto da masovno ko zečevi bježimo kao svoji sa svoga za Irsku onako nama svojstveno nevino viteški špijunirati za Ruse i prodati se za rublje.

SE
Serengeti
12:33 17.01.2026.

Ukrajina je među najkorumpiranijim zemljama u svijetu i nije joj mjesto u EU. Kakav je to narod koji će za šaku dolara izdati svoju zemlju? Ukrajina je bila zemlja poznata po surogat majčinstvu i po napuštenim bebama koje završe u sirotištu kada se bogate zapadne žene predomisle oko postupka posvajanja. Ironično radi premješanja te napuštene djece dalje od bojišta Putin je optužen na međunarodnom sudu.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
12:29 17.01.2026.

EU i NATO već 4 godine podržava anti rusku kliku u ruskoj zoni interesa pa što se čude sad...?

