Marinko Jurasić

Kako je Thompson ljevicu približio Tuđmanu: Nekoć su ga nazivali i zločincem, a sada koriste njegove stavove

storyeditor/2025-09-19/HISTORY_SH_130522_93444422.jpg
Sinisa Hancic/HISTORY SH
20.09.2025. u 15:20

Od koncerta Marka Perkovića Thompsona svjedočimo retuđmanizaciji na ljevici. Taj je koncert svojim dimenzijama, simbolikom, ali i provokativnim likovanjem u stilu "ljevica na aparatima" neke iskreno zabrinuo, a što su onda kreatori mišljenja i politička elita koristili za predimenzionirane dijagnoze političkog stanja u zemlji i pretjerane reakcije u cilju okupljanja ljevice

Kako li je Davor Butković 2009. bio u krivu kad je u Jutarnjem listu komentirao: "retuđmanizacija, o kojoj govore pojedini tuđmanonostalgičari, danas je srećom, posve nemoguća". Što se po recentnoj političkoj retorici ne bi reklo jer smo svjedoci da se u medijima i na društvenim mrežama učestalo poseže za idejama i stavovima prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Očekivali su i osudu u Haagu

Marko Perković Thompson ljevica Franjo Tuđman HOS

TO
Torabora19
16:26 20.09.2025.

Kaj samo govori o teškom licemjerju ljevice, a tu uključujem i HDZ koji isto koristi našeg jedinog predsjednika Tuđmana po potrebi, a realno veze nemaju sa njegovom vizijom Hrvatske.

Avatar IvanR
IvanR
16:30 20.09.2025.

Tomson konobar nekome nešto probližio?

ML
mladen111
16:25 20.09.2025.

Pa nisu ga nazivali zločincem zbog njegovog stava o 2.svjetskom ratu, Titu, usrašama, ZDS....:)

