Kako je Thompson ljevicu približio Tuđmanu: Nekoć su ga nazivali i zločincem, a sada koriste njegove stavove

Kako li je Davor Butković 2009. bio u krivu kad je u Jutarnjem listu komentirao: "retuđmanizacija, o kojoj govore pojedini tuđmanonostalgičari, danas je srećom, posve nemoguća". Što se po recentnoj političkoj retorici ne bi reklo jer smo svjedoci da se u medijima i na društvenim mrežama učestalo poseže za idejama i stavovima prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.



Očekivali su i osudu u Haagu