Kako je Koprivnica (p)ostala posljednja SDP-ova utvrda?

– Ne postoji univerzalan recept. Treba jako puno rada na terenu i puno projekata. Naravno, uz odličnu organizaciju i odličan tim ljudi koji ovdje imamo. Građani su to prepoznali u Koprivnici, a na tome je stvoren i val odličnog rada i u županijskoj organizaciji, koja je, eto, sada prvi put pobijedila i na izborima za župana – kaže za Večernji list Mišel Jakšić (SDP), gradonačelnik Koprivnice, grada koji je postao posljednja veća SDP-ova utvrda u Hrvatskoj. Publicist i analitičar izv. prof. dr. Željko Krušelj kaže da od teritorijalne podjele 1993. godine HDZ nikad nije upravljao Koprivnicom. Na početku su grad vodili liberali sa SDP-om, a od 2001. SDP samostalno.

– SDP je ovdje stvorio stranačku organizaciju koja relativno dobro funkcionira. Nasljeđe je to Zvonimira Mršića, koji je bio dobar gradonačelnik i afirmirao se i u hrvatskim okvirima. Taj način funkcioniranja i rada preuzeo je Jakšić. Proaktivno djelovanje, jako dobro poznavanje PR-a i svih ostalih vještina potrebnih za upravljanje gradom, praktično su doveli do toga da bi Mršić i Jakšić mogli doživotno upravljati gradom kada bi im to bio interes. Drugo, uzlet Koprivnice bio je vezan uz razdoblje bivše države, od početka 60-ih godina, kada je grad zbog Podravke i snažnog razvoja tadašnje industrije praktično udvostručen. Bez obzira na sve probleme i lutanja u političkom smislu u Hrvatskoj, lijeva opcija, ni komunistička, a ni socijaldemokratska poslije, nisu nikad bile toliko kompromitirane da bi izgubile svoju snagu. K tome su imali sreću i s dva izrazito kvalitetna gradonačelnika. S druge strane, HDZ je kadrovski tu možda i najslabiji od svih županija, s najmanje ugleda i bez dužnosnika na državnoj razini – kaže za Večernji list Krušelj.

HDZ se doveo u tu poziciju, smatra, spletom raznih okolnosti, pogrešnim kadrovskim odabirima i mentalitetom koji je "tipičan podravski", defenzivan. Nije bilo spremnosti za ulazak u sukobe sa središnjom vlasti kako bi se dobilo više novca i podrške za projekte u Podravini. Darka Korena, koji je u nedjelju izgubio izbore, doveo je HSS-ovac Josip Friščić, a HDZ se šlepao pristajući na mjesto dožupana. – Inercijom se zadržavala vlast u županiji bez ambicije da se nešto ozbiljno učini. Ta inercija je predugo trajala i bilo je pitanje trenutka kad će se dogoditi zaokret. Koalicija između Mreže, kako se zove Korenov ostatak HSS-a, i HDZ-a, jednostavno se ispuhala. Prosječan birač vidio je da to što HDZ sudjeluje u vlasti u županiji Podravini nije donijelo neki poseban prosperitet – ističe Krušelj. Razlog za promjene bila je, dodaje, i velika frustracija građana zbog toga što nije sagrađena brza cesta. – Uvijek se obećavala, a nije se sagradila. Ljudi su umorni od obećanja – zaključuje Krušelj. Jakšić ističe da je brza cesta do Koprivnice ispolitizirana i obećava se već 40 godina. – Ide toliko sporo da je to vrlo nekorektno prema građanima i gospodarstvenicima ovoga kraja, koji u državni proračun uplaćuju ogromna sredstva – kaže.