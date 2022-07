Kako je Faktograf nasjeo na sprdnju u jednoj sisačkoj Facebook grupi

Faktograf je jučer objavio vijest o tome kako se u Facebook grupi “Sisak policija na kojem uglu!” pojavila 4. srpnja objava blokade na cesti u kojoj se netočno sugerira da policajci testiraju ljude na Covid-19 i potom cijepe pozitivne vozače.

„Sisački autoput, na silasku testiraju i cijepe pozitivne”, stoji u objavi na Facebooku, dok autor dalje u komentarima objašnjava da će oni necijepljeni dobiti dvije doze Pfizera. Objava na Facebooku je u 48 sati prikupila devet dijeljenja, 33 komentara i 111 reakcija.“ – navodi Faktograf koji je stoga kontaktirao i Ministarstvo unutarnjih poslova koji su za Faktograf potvrdili da policija na autocestama ne testira i ne cijepi protiv Covida-19.

“Obavještavamo Vas kako prometna policija ne provodi testiranje na bolest COVID-19 kao niti cijepljenje protiv COVID-19 bolesti”, stoji u dostavljenom im odgovoru MUP-a.

No, sve to ne bi bio problem da su provjerili sadržaj same grupe, koja je u biti namijenjena za dojave o policijskim patrolama na širem sisačkom području, a često se te dojave poprate šaljivo poput „evo dijele hladne pive u Dužici“, „čekaju nekoga u Selima“, itd.

I ovaj put je autor posta u objavu, u istom kontekstu kao i drugi u toj grupi, šaljivo dodao kako na silasku sa autoceste zaustavljaju i cijepe, a u komentarima se rasprava nastavila u istom neozbiljnom stilu. No, netko, tko očito ne prati često tu grupu, objavu je očito prijavio te je Faktograf, ne provjerivši kontekst objave i same grupe, reagirao i, doznajemo, naložio administratorima uklanjanje posta jer je riječ o „dezinformaciji“.

>> VIDEO Strašno: Mladu Britanku ubo komarac, nekoliko dana kasnije preminula