Agencija o tragediji na trajektu Lastovo: Očevid i ispitivanje svjedoka bit će gotovo do kraja dana

Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić dala je izjavu u Rijeci, nakon tragedije na trajektu Lastovo koja je odnijela tri života. Do nesreće je, podsjetimo, došlo ove nedjelje u Malom Lošinju, nakon što je propala rampa trajekta te na mjestu usmrtila trojicu pomoraca, a četvrtog je teško ozlijedila. Jadrolinija je svoje zastave spustila na pola koplja u znak pijeteta prema poginulim pomorcima.

– Agencija dežurnih službi zaprimila je obavijest o predmetnoj nesreći putničkog broda Lastovo. Dežurni istražitelji krenuli su na obavljanje očevidnih radnji, i one će biti dovršene do kraja dana. Agencija ne utvrđuje krivnju i odgovornost, već sprečavanje nesreća u budućnosti u sva tri oblika prometa. Do kraja dana bit će ispitani svi osim jedne osobe jer nije u mogućnosti zbog zdravstvenog stanja – kazala je ravnateljica na početku.

O detaljima Vukić nije htjela govoriti. Komentirala je kako Agencija tek ''izdaje preporuke za sprečavanje nesreća u budućnosti''. Agencija bi prvo trebala izdati nejavni nacrt izvješća koji će biti dostupan obitelji unesrećenih, tvrtki i svim zainteresiranim stranama, a na kraju se objavljuje i konačno izvješće koje će biti dostupno javnosti te bi trebalo otkriti što se točno dogodilo. Nacrt i konačno izvješće, poručila je Vukić, trebaju biti gotovi do kraja godine.

O svemu se u međuvremenu oglasila i Agencija, naglašavajući kako se istražuje kako je do nesreće došlo. ''Dana 11. kolovoza 2024. godine oko 15:40 sati prema lokalnom vremenu Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu zaprimila je informaciju o vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći RO-RO putničkog broda „Lastovo“ u Malom Lošinju, u kojoj su poginula tri člana posade Jadrolinije, dok je četvrti član posade teško ozlijeđen.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju je odmah obaviještena od dežurnih službi. Odmah po dojavi o događaju istražitelji pomorskih nesreća Agencije izišli su na teren radi provođenja očevidnih radnji, a koje traju i dalje. Glavni istražitelj pomorskih nesreća donio je dana 12. kolovoza 2024. godine Odluku o pokretanju sigurnosne istrage predmetne pomorske nesreće'', navodi se.

>> VIDEO Na brodovima Jadrolinije zastave su spuštene na pola koplja nakon nesreće u kojoj su poginula tri pomorca