Kako će Kremlj odgovoriti na šokantne napade? Oni bliski vlasti zveckaju i nuklearnim oružjem

Kako će Kremlj reagirati na šokantne napade ukrajinskih dronova na svoje strateške zrakoplove? Službeni stav Moskve zasad je suzdržan, čekajući rezultate istrage o napadima koji su pogodili baze duboko u ruskom teritoriju. Međutim, ruski mediji, stručnjaci i blogeri bliski vlasti glasno zagovaraju odmazdu, uključujući i nuklearnu opciju. Na popularnom Telegram kanalu "Two Majors", s preko milijun pratitelja, čuju se pozivi na nuklearni udar protiv Ukrajine. Istovremeno, analitičar Sergej Markov upozorava da bi takav potez mogao dovesti do potpune međunarodne izolacije Rusije.

Iako rutinski prijete nuklearnim oružjem, ovaj put postoje razlozi za ozbiljnije razmatranje mogućnosti razornog odgovora. Neki stručnjaci tvrde da bi uništavanje ruskih strateških bombardera moglo prekršiti nuklearni prag definiran u nedavno ažuriranoj doktrini Kremlja. Ipak, prepreke za nuklearni odgovor ostaju visoke. Takav potez bi narušio odnose s ključnim partnerima poput Kine i Indije te izazvao potencijalnu vojnu reakciju protiv Rusije. Masovne civilne žrtve dodatno bi izolirale Moskvu na međunarodnoj sceni.

No, Kremlj je pod pritiskom da obnovi svoje odvraćanje nakon niza ponižavajućih napada, uključujući nedavni udar na Kerčki most i gubitak Kurske regije. Ukrajinski saveznici postupno ukidaju ograničenja na korištenje zapadnog oružja protiv Rusije, dodatno izazivajući crvene linije Moskve. Bivši ruski dužnosnici procjenjuju da bi najvjerojatniji odgovor bili pojačani konvencionalni napadi na ukrajinske gradove. Iako je nuklearna opcija malo vjerojatna, ne može se potpuno isključiti u ovom nepredvidivom sukobu. Dok Ukrajina slavi svoje vojne uspjehe, izazivanje ranjenog ruskog medvjeda moglo bi imati opasne posljedice, piše CNN.

Nedavno ažurirana nuklearna doktrina Kremlja – koja postavlja uvjete za lansiranje – navodi da bi svaki napad na „kritično važnu“ vojnu infrastrukturu koji „preremeti odgovor nuklearnih snaga“ mogao izazvati nuklearnu odmazdu. Ukrajinska operacija bila je "povod za nuklearni napad", izjavio je Vladimir Solovjov, voditelj ruske državne televizije, pozivajući na napade na ured ukrajinskog predsjednika u Kijevu i šire.

Nisu samo nedavni ukrajinski napadi dronova, duboko u Rusiji, ponizili Moskvu. Ubrzo nakon toga, Ukrajina je izvela još napad na strateški Kerčki most koji povezuje Rusiju s Krimom. Zauzimanje Kurske regije u zapadnoj Rusiji od strane ukrajinskih snaga prošle godine zadalo je još jedan snažan udarac, ostavljajući Kremlj u teškoćama s oslobađanjem vlastite zemlje. U međuvremenu, tjedni, ako ne i svakodnevni, napadi dronova na rusku energetsku infrastrukturu i zračne luke i dalje uzrokuju raširene poremećaje daleko od linija fronta. Istodobno, ukrajinski saveznici postupno ukidaju ograničenja na korištenje oružja isporučenog sa Zapada protiv Rusije, dodatno dovodeći u pitanje ono što se nekoć smatralo crvenim linijama Moskve. Vladimir Milov, bivši zamjenik ministra energetike koji sada živi izvan Rusije rekao je za CNN da bi najvjerojatniji odgovor Moskve bio još "barbarskih" konvencionalnih raketnih i bespilotnih napada na ukrajinske gradove, poput onih koje ukrajinski narod već trpi godinama. "Nema drugog puta, jer Rusija nema kapacitet za pokretanje masovne vojne ofenzive. Nemaju dovoljno osoblja za to", rekao je. "Ljudi pričaju o potencijalnoj upotrebi nuklearnog oružja i tako dalje. Ne mislim da je to na stolu. Ali, opet, Putin je mnogo puta pokazao da pribjegava barbarstvu i osveti", kazao je. Drugim riječima, vrlo malo vjerojatno, ali nuklearna opcija se ne može u potpunosti isključiti.