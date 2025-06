VIDEO Uzbuna na Krimu: Odjekuju eksplozije, Rusi zatvorili Kerčki most

Ukrajinska sigurnosna služba izvela je napad na Krimski most minirajući i oštećujući njegove podvodne nosače

Uslijedili su novi napadi na Krimski most

14:41 - Promet na Krimskom mostu je privremeno obustavljen, izvještava operativni Telegram kanal informacijskog centra o situaciji na automobilskim prilazima mostu. "Promet vozila na Krimskom mostu je privremeno blokiran", navodi se u priopćenju. Razlozi nisu navedeni, javlja RIA.

14:30 - U ovim trenucima nova uzbuna na područuju Krimskog mosta i cijelog Krima. Ruski kanali javljaju o eksplozijama na području mosta. Krimski most zatvoren, objavile su ruske vlasti.

13:50 - Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) nedavno je objavila da je uspješno uništila most prema Krimu koristeći podvodne eksplozive. SBU je na društvenoj mreži X podijelila video snimku eksplozije. Krim, koji je Rusija anektirala 2014. godine tijekom političke nestabilnosti u Ukrajini, ostaje pod ilegalnom ruskom okupacijom. Prema SBU-u, ova operacija rezultat je višemjesečnih priprema. Mine su aktivirane u 4:44 ujutro, bez civilnih žrtava.

Ruski mediji prethodno su izvijestili o zatvaranju mosta. SBU je potvrdila da su "podvodne strukture stupova pretrpjele značajna oštećenja u donjem dijelu". General-pukovnik Vasilj Maljuk, voditelj operacije, izjavio je: "Na teritoriju naše države nema mjesta za ilegalne ruske objekte." Dodao je: "Krimski most je stoga legitiman cilj, posebice jer ga neprijatelj koristi kao logističku rutu za opskrbu svojih snaga", javlja Sky News.

Podvodni nosači stupova mosta teško su oštećeni na dnu jer je detonirano 1100 kilograma eksploziva u ekvivalentu TNT-a, navodi se u priopćenju. Operaciju, koja slijedi nakon masovnog napada dronom SBU-a na rusko strateško zrakoplovstvo 1. lipnja, osobno je nadzirao šef agencije Vasyl Maliuk. Most je pretrpio značajnu štetu tijekom dva prethodna ukrajinska napada u listopadu 2022. i srpnju 2023., iako nijedan od njih nije uspio zaustaviti most.

Izgradnja mosta, poznatog i kao Kerčki most, ima značajnu simboličku vrijednost, budući da je projekt vrijedan 4 milijarde dolara bio politička izjava osmišljena kako bi se potvrdila ruska nezakonita aneksija Krimskog poluotoka. Rusko Ministarstvo obrane prethodno je tvrdilo da su tri ukrajinska drona oborena iznad Krima tijekom noći 3. lipnja. Istog dana, Krimski most je bio zatvoren za promet između 6 i 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, prema lokalnim Telegram kanalima. Telegram kanal Mash izvijestio je da je ukrajinski dron oboren iznad mosta, a njegovi ostaci pali su na cestu. Prema proukrajinskom Telegram kanalu Crimean Wind , most je zatvoren radi inspekcije, moguće radi utvrđivanja štete.

Ruski izvori tvrde kako nisu točne ukrajinske tvrdnje o "miniranju" mosta, već da dostupni dokazi ukazuju na korištenje podvodnih dronova poput Marichke ili Toloke , razvijenih od 2023. Tvrde da se promet odvija normalno sada.

Ruski topnički napad na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi u utorak je rezultirao smrću troje ljudi i ozljeđivanjem 25 osoba, uključujući djecu, prema izvješćima gradskog vijeća i ministarstva zdravstva. Reuters je objavio snimku koja prikazuje spasilačke ekipe i policiju kako procjenjuju štetu na ulici prekrivenoj ruševinama. Jedno tijelo, prekriveno plahtom, ležalo je nepomično pored automobila oštećenih krhotinama. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je 25 osoba zatražilo medicinsku pomoć, naglašavajući: "Osam ozlijeđenih je u kritičnom stanju, od čega troje djece." Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je da je barem jedna raketa, ispaljena iz višecijevnog raketnog sustava, ostala nedetonirana i zaglavila se u stambenoj zgradi. Na svom Telegram kanalu, Zelenski je komentirao: "Ovo govori sve o ruskoj želji za okončanjem ovog rata."

Ruske snage preuzele su kontrolu nad selom Andrijivka u ukrajinskoj Sumskoj oblasti, priopćilo je u utorak rusko Ministarstvo obrane. Ukrajina nije komentirala tu tvrdnju i ona nije neovisno provjerena. Andrijivka je bila svjedok nekih od najžešćih borbi rata, a Putin je prošle godine navodno koristio taktiku "mljevenja mesa", javlja Independent.

U odvojenom ruskom noćnom napadu na Odesu četiri osobe su ozlijeđene, a prouzročena je znatna materijalna šteta. Snimka koju je objavila ukrajinska Državna služba za hitne situacije pokazuje brojne stambene i poslovne zgrade u plamenu u ovom lučkom gradu. Vatrogasci i hitne službe bore se s požarom, dok se gusti dim diže nad gradom. Ovaj napad uslijedio je samo nekoliko sati nakon što su Rusija i Ukrajina u ponedjeljak (2. lipnja) završile drugi krug mirovnih pregovora u Istanbulu. Ukrajinski pregovarači izvijestili su da je Rusija odbila "bezuvjetno primirje", no obje strane su se usuglasile oko razmjene 12.000 ratnih zarobljenika.

Tijekom noćnih ruskih napada na Harkiv, jedna osoba je izgubila život, a nekoliko ih je zadobilo ozljede. Istodobno, u gradu Černigivu na sjeveru Ukrajine, više od 20 ljudi je ozlijeđeno.