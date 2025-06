Putin memorandumom pozvao Ukrajinu na kapitulaciju, Zelenski uzvratio udarom na Krimski most

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) izvela je danas treći napad na Krimski most od početka ruskog rata 2022. godine, a SBU je ustvrdio da su minirali i oštetili njegove podvodne nosače. "Operacija je trajala nekoliko mjeseci. Agenti SBU-a minirali su nosače ove ilegalne gradnje", objavio je SBU tvrdeći kako su podvodni nosači stupova mosta teško oštećeni na dnu jer je u jutarnjim satima detonirano 1100 kilograma eksploziva u ekvivalentu TNT-a.

Most je pretrpio značajnu štetu tijekom dva prethodna ukrajinska napada u listopadu 2022. i srpnju 2023., iako nijedan od njih nije uspio potpuno zaustaviti promet preko mosta. Izgradnja Krimskog mosta ima značajnu simboličku vrijednost za Rusiju. Projekt vrijedan četiri milijarde dolara bio je politička izjava osmišljena kako bi se potvrdila nezakonita aneksija Krima od strane Kremlja 2014. godine, budući da poluotok nije kopneno povezan s Rusijom.

Imitacija pregovora

Rusi su priznali ukrajinski napad na Krimski most, ključnu opskrbnu i transportnu rutu ruskih snaga do okupiranih ukrajinskih teritorija, ali naveli su da je bila riječ o napadu ukrajinskih podvodnih dronova napunjenih eksplozivom, od kojih je jedan udario u zaštitne barijere oko nosača mosta. Ukrajina je objavila video snimku koja je pokazala podvodnu eksploziju na toj lokaciji, no iz nje se nije mogla utvrditi razina štete na mostu. Rusi su tvrdili da je promet bio zatvoren tri sata nakon čega je normaliziran te da konstrukcija mosta nije stradala.

Ukrajina je tako nastavila velike i složene napade, poput onog na udaljene ruske vojne aerodrome u kojima je, prema svemu sudeći uništeno ili teško oštećeno 12 ruskih strateških bombardera. Između tog i napada na Krimski most održana je druga runda direktnih pregovora Rusije i Ukrajine u Istanbulu. Zaraćene strane nisu napravile ni korak bliže zaustavljanju sukoba, ali su dogovorile daljnju razmjenu zarobljenika i složili se o idućem sastanku nekad krajem mjeseca.

Obje strane predale su drugoj svoj memorandum koji sadrži uvjete za završetak sukoba, a njihova usporedba jasno pokazuje da su razlike ogromne, te da će kompromis biti jako teško dostižan.

Prema ruskoj agenciji TASS, među ključnim ruskim zahtjevima, prema tom memorandumu, je službeno priznanje ruske aneksije Krima, kao i aneksija ukrajinskih Hersonske, Donjecke, Zaporiške i Luhanske oblasti, od kojih nijedna još nije pod potpunom kontrolom Moskve. Rusija zahtijeva potpuno povlačenje svih ukrajinskih trupa iz Hersonske, Donjecke, Zaporiške i Luhanske oblasti, nakon čega bi uslijedila demobilizacija u Ukrajini.

Ostali zahtjevi Moskve uključuju da Ukrajina ostane neutralna, odustane od težnji za pridruživanjem NATO-u i drugim mogućim vojnim savezima, zabranu ponovnog razmještaja ukrajinskih trupa i službeni prekid isporuke zapadnog oružja i razmjene obavještajnih podataka s Ukrajinom. Prema dokumentu, Ukrajina mora odustati od svojih zahtjeva za naknadu štete, jamčiti amnestiju za "političke zatvorenike" i učiniti ruski službenim jezikom Ukrajine. Također, strane trupe neće biti raspoređene u Ukrajini, što je zapravo protivno europskom prijedlogu za potencijalne mirovne snage u zemlji nakon završetka aktivne faze rata.

Tijekom razgovora u Istanbulu, ukrajinska delegacija također je predstavila mirovni prijedlog koji je uključivao trenutačni i bezuvjetni prekid sukoba u trajanju od 30 dana, razmjenu zarobljenika u formatu svi za sve, povratak ukrajinske djece koju je odvela Rusija, kao i oslobađanje svih civila koji se nalaze u ruskom zatočeništvu. Prema ukrajinskom prijedlogu koji je vidio Kyiv Independent, Kijev bi zadržao pravo pridruživanja EU i NATO-u. Ukrajina je također istaknula potrebu za sigurnosnim jamstvima kako bi se izbjegla daljnja ruska invazija.

U međuvremenu, prema ukrajinskom prijedlogu zamrznuta ruska imovina mora se koristiti za obnovu Ukrajine i plaćanje reparacija, dok bi neke od sankcija protiv Rusije mogle biti ukinute ako se postigne prekid vatre. Rusija je samo predložila privremeno primirje u trajanju od dva do tri dana na određenim područjima prve crte bojišnice kako bi se omogućilo preuzimanje tijela poginulih vojnika. "Rusija odbacuje čak i samu ideju zaustavljanja ubojstava. Zato apeliramo na svijet: potreban je pritisak za pravi mir, a ne za imitaciju pregovora", rekao je ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov koji je predvodio ukrajinsku delegaciju u Istanbulu.

Pitanje otete djece

U prvom krugu mirovnih pregovora, obje strane su pristale na razmjenu zarobljenika u omjeru 1000 za 1000, koja se održala od 23. do 25. svibnja. Sada su se Ukrajina i Rusija dogovorile o još jednoj razmjeni zarobljenika s do 1200 zarobljenika sa svake strane, koja će uključivati ​​i sve teško ozlijeđene te mlade osobe u dobi do 25 godina. Rusija se obvezala prebaciti i 6000 tijela poginulih ukrajinskih vojnika i časnika u Ukrajinu.

"Oni trenutačno jednostavno ne vide prekid vatre kao takav", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski o ruskom prijedlogu kratkotrajnog ograničenog prekida rata. "Kao što su rekli u vezi s prekidom vatre, spremni su na 2-3 dana prekida vatre kako bi izvukli mrtve s bojišta. Mislim da su idioti, jer je, u osnovi, prekid vatre namijenjen tome da ne bude mrtvih. Možete vidjeti njihov stav. Za njih je ovo samo kratka pauza u ratu", dodao je predsjednik.

Zelenski je rekao i da su tijekom pregovora u Istanbulu ruski predstavnici odbacili pitanje otete ukrajinske djece kao "predstavu za europske gospođe bez djece", ali i priznali deportaciju nekoliko stotina djece. Rusi su rekli da ih nisu oteli, već su tu djecu njihovi vojnici izvukli iz opasnog ratnog područja, te da će provesti kontrolu vezanu uz njihove obitelji i željom za povratkom u Ukrajinu.

>> VIDEO Pogledajte napad Ukrajinaca na Kerčki most