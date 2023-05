Kako će izgledati predmet praktične vještine? Imat će 3 domene, a učenike očekuju brojne aktivnosti

DIO ZDRAVSTVENE REFORME

Problem s debljinom će eskalirati: Sanja Musić Milanović i njezin tim imaju plan kako to spriječiti

Procjenjuje se da će do 2030. Hrvatska zajedno s Mađarskom i Turskom biti u samom vrhu s predviđenih 19% djece u dobi od 5 do 19 godina koja će živjeti s debljinom, dok će među odraslima to biti gotovo milijun ljudi, skoro svaka treća osoba