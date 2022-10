Kada će doći Putinov kraj? Još uvijek je u Rusiji nedodirljiv, ali uskoro kreće bitka koja će uzdrmati Kremlj

Bivši ministar obrane i vojni analitičar Ante Kotromanović u četvrtak je gostovao na Večernji TV-u. Analizirao je aktualnosti rata u Ukrajini.

Vojni analitičari diljem svijeta imaju zajednički stav o tome da će bitka za Herson odrediti tijek rata odnosno da bi u slučaju ukrajinske pobjede, Rusija bila u potpunosti poražena na južnom bojištu...

To je točno, Ukrajinci su prije dva mjeseca krenuli u protuofenzivu te su ostvarili važan niz mirko pobjeda. Međutim, glavna bitka za Herson tek dolazi i po mojem mišljenja to bi mogao biti najteži obračun od početka rata. Ukrajinci su u naletu i psiholološkoj prednosti dok Rusi više nemaju kapaciteta, strategije i snage za napade već sve resurse sada moraju stavljati na široki front obrane. Bit će zanimljivo iz vojne perspektive vidjeti tko će tu koga nadjačati ili nadmudriti.

Rusi kod Hersona trenutno drže svoje najbolje postrojbe, ali to nije jamac da taj strateški važan grad Ukrajinci neće osloboditi od okupacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin još uvijek među svojim narodom uživa ogromnu podršku, međutim izgubi li Herson to će biti tektonski poremećaj za unutarnju politiku Kremlja. Tada možemo očekivati turbulencije i ugrozu Putinova autoriteta i političkog položaja.

Tko bi, u takvom slučaju, mogli biti akteri koji bi "presudili" Putinu?

Teško je davati takve predikcije jer do bitke još nije došlo. Ali hipotetski gledano, to bi mogla biti vojska predvođena generalima uz medijsku podršku. Naime, da se u Rusiji nešto kuha svjedoče i sve kritički medijski napisi i analize koje propituju Putinovu invaziju u Ukrajinu kao i rusku lošu taktiku i sve češće poraze. To je u autokraciji kakva je Rusija s upitnom slobodom medija do prije koji mjesec bilo nemoguće vidjeti.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 27.10.2022. Zagreb- Ante Kotromanovic, bivsi ministar obrane i vojni analiticar Vecernjeg lista. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Kakvo je trenutno stanje na terenu?

Rusi su na južni front poslali dosta uvježbanih i elitnih postrojbi, međutim pitanje je koliko su vojnici iscrpljeni te kakav je njihov stupanj motiviranosti. Ukrajinci s druge strane opet djeluju u dva smjera. Pripremaju se za bitku kod Hersona, a istovremeno se grupiraju i kod Zaporižja. Tko zna, možda ćemo opet svjedočiti nekom lukavom, vojnom manevru kao prošlog mjeseca kad su Ukrajinci fingirali napad na jugu s malim brojem vojnika, namamili ruske postrojbe na front, a istovremeno su većinu vojnika poslali kod Harkiva i porazili Ruse. Iako je još uvijek vojna i tehnička nadmoć na strani Rusa, prednost Ukrajine je u sofisticiranoj vojnoj pomoći Zapada, složnim obukama, obavještajnoj suradnji i mudrom taktiziranju. Rusi to nemaju, oni u ovom ratu pokazuju samo golu silu lišenu ikakve dugoročne strategije. Podcijenili su Ukrajinu i Zapad i sada im se to obilo o glavu.

Ne jenjavaju ruski napadi na Kijev iranskim dronovima "kamikazama"?

To je jedan običan teror bez ikakvog vojnog smisla. Cilj Moskve je unijeti psihozu među ukrajinskim narodom, razarati civilnu infrastrukturu i dovesti do faze iznemoglosti obično stanovništvo kako bi predsjednika Volodimira Zelenskog natjerali na pregovore, a samim time i na neke ustupke. Međutim, dobra je vijest da ukrajinska protuzračna obrana uspješno eliminira barem 50 posto dronova koji mogu nositi i do 50 kilograma eksploziva i nanijeti veliku štetu. Treba podsjetiti da su dronovi iranske proizvodnje što je bio alarm za Izrael koji je prvi put od početka rata izašao iz neutralne zone i podržao Ukrajinu.

Koliko će na tijek rata utjecati nadolazeća zima?

Na jugu Ukrajine posljednjih je tjedana pala ogromna količina kiše koja će svakako onemogućiti manevriranje oklopnim vozilima i gusjeničarima. To je prednost za Ruse koji će početi s intenzivnim kopanjem rovova kao ključnom strategijom za zadržavanje Hersona. Nešto je drugačija situacija na sjeveru zemlje, tamo će temperature ići u debele minuse te se uskoro očekuju snijeg i led, a po takvom, tvrđem terenu svakako je lakše izvršavati vojne akcije nego po blatu. Stoga možemo očekivati i intenziviranje sukoba na sjeveroistoku zemlje ali i oko regija Luhansk i Donjeck.

Rusi su proteklih dana uvježbavali vojsku za potencijalni nuklearni udar? Je li to još jedna jeziva prijetnja Zapadu ili nešto drugo?

Riječ je o njihovoj standardnoj vježbi koju provodi vojska. Ali naravno da takva vježba sada ima posve drugačiji kontekst. Cijela vježba događa se u vrijeme koje ide na ruku Rusiji, jer mogu svijetu prezentiratu svoj nuklearni arsenal za masovni udar što neki mogu shvatiti i kao prijetnju ili odbijanje od ruskog teritorija. Bez obzira na sve, do upotrebe nuklearnog oružja neće doći. I dalje to mislim.

