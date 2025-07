Kad ruski igrač za ruskog igrača kaže da nije ruski igrač – treba li mu vjerovati?

Kad ruski igrač za ruskog igrača kaže da nije ruski igrač – treba li mu povjerovati? Naravno, kaže jedan moj virtualni prijatelj – treba ga izabrati za predsjednika! Zoran Milanović u društvu slovačkog predsjednika toliko se upeo dokazivati da Robert Fico nije ruski čovjek, da je brzo postalo jasno da zapravo – brani sam sebe od te iste optužbe. Vjerujete li meni ili vlastitim očima, kao da pita Milanović. On glumi dosljednost i hrabrost brutalno vrijeđajući Izrael i Netanyahua, no time samo podcrtava koliko je kukavički njegov odnos prema Putinu. Tu on svoje epitete hitro vraća u korice, u klizećem startu skrivajući se ispod poslovičnog Mačekova stola. Najgore što je Milanović ikad rekao o Putinovoj Rusiji jest da je to opasna država – no problemčić je u tome što Putin i njegova oligarhija takvu kvalifikaciju doživljava kao – najveću pohvalu. Strah razmaženih Europljana njihov je najjači saveznik. Medvedev se svako jutro javlja nakon prve boce votke kako bi poslao upravo takvu poruku. Ponekad ga odmijeni i Milanović.