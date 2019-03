K. Grabar Kitarović: Novac za izbornu kampanju nije bačen, ostaje u Hrvatskoj

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović naglasila je važnost izbora za Europski parlament ustvrdivši kako se podcjenjuje uloga te institucije, a dodala je i kako novac za kampanju, čiji je limit zakonskim izmjenama sa milijun i pol povećan na četiri milijuna kuna, "nije bačen" jer ostaje u Hrvatskoj te ide "hrvatskim tvrtkama koje se bave PR-om i pojedincima koji rade u kampanji".

"Važno je tko nas predstavlja u Europskom parlamentu, čija se uloga malo podcjenjuje jer on ipak jednim dijelom odlučuje i o bitnim odlukama kao što je financiranje. Ima sve snažniji utjecaj i jedna je od europskih institucija kojima utjecaj raste", komentirala je Grabar-Kitarović značaj predstojećih izbora, prilikom obilaska sajma Hrvatski otočni proizvod čija je pokroviteljica.

Upitana o povećanju iznosa za kampanju na četiri milijuna kuna, u trenutku dok radnici Uljanika ne primaju plaće, odgovorila je kako je to složena problematika te dodala da to "ne znači da treba dići ruke od onoga što treba odraditi pozitivno", a "građanima trebaju stranke i pojedinci objasniti za što stoje i kako će se zalagati za hrvatske interese u Europskom parlamentu".

Smatra i kako na to "ne treba gledati crno, jer će troškovi ići hrvatskim tvrtkama koje se bave PR-om i pojedincima koji rade u kampanji".

"To nisu neki izgubljeni, bačeni novci, oni ostaju u Hrvatskoj i podižu životni standard jednog dijela građana", kazala je.

Situaciju u Uljaniku treba žurno riješiti

Predsjednica se opetovano osvrnula i na situaciju u Uljaniku rekavši kako to treba žurno riješiti jer radnici i njihove obitelji proživljavaju vrlo teške trenutke, proteklih mjeseci na minimalcu, a sada i bez plaće. "Oni moraju znati kakva je njihova sudbina i moramo konačno odlučiti što ćemo s hrvatskom brodogradnjom, što trebaju procijeniti stručnjaci", napomenula je.

Brodogradnju vidi kao "tradicionalnu stratešku hrvatsku izvoznu industriju", ali smatra da se ne može poslovati kao do sada, s gubicima unatoč tolikim subvencijama. "Apeliram na sve da se ovo riješi što je moguće prije i da, ukoliko dođe do stečaja, to bude praćeno socijalnim programom koji nudi zapošljavanje, svaku pomoć i potporu radnicima i onima koji budu na bilo koji način obuhvaćeni tim stečajem", naglasila je.

O tome je li sadašnja situacija 'loptanje' između vlade i suda koji ne žele proglasiti stečaj, predsjednica je kazala kako na sud ne može utjecati dodavši da je razgovarala je s premijerom te se doista trude naći rješenje.

Brine ju, kaže, i kakav će utjecaj stečaja imati općenito na gospodarstvo u Istri, Rijeci i Hrvatskom primorju, gdje je brodogradnja jedna od snažnih djelatnosti. "Mi smo odrasli uz brodogradnju, ja ću osobno osjećati kao da fali dio mene, voljela bih da se mogu spasiti brodogradilišta, no ukoliko je to neisplativo i nemoguće prihvatit ću to", dodala je.

Ured Presjednice pomaže djevojčici Mili

Pojasnila je i na koji se način se Ured Predsjednice angažirao u pomoći teško oboljeloj djevojčici Mili Rončević za čije liječenje u SAD-u, nakon apela roditelja, građani proteklih dana prikupljaju novac.

Po njezinim riječima, rade sve što je u njihovoj moći, kada je riječ o financijskoj i stručnoj strani liječenja. Financijski su, kazala je, pomogli, a to će činiti i dalje, u kontaktu su s liječnicima i specijalistima, a radi se i na organizaciji smještaja obitelji.

Predsjednica obišla štandove braniteljskih OPG-ova

Predsjednica je u subotu ujutro obišla niz štandova braniteljskih OPG-ova na Trgu bana Jelačića i šator s autohtonim otočkim proizvodima, kupila neke od proizvoda i fotografirala se s prolaznicima, među kojima i brojnim turistima.

Rekla je kako su otočki proizvodi vrhunske kvalitete, ekološki te iznimno prihvatljivi i ukusni, a kaže i kako su sjajan način za brendiranje hrvatskog gospodarstva, pa ih često i sama koristi u protokolarnim pokolnima.

"Ovakva djelatnost iznimno je bitna za naše otoke, da se samozapošljavanjem i proizvodnjom autohtonih proizvoda održava i život na otocima, prinosi lokalnom gospodarstvu, a time se i zadržavaju mladi ljudi u Hrvatskoj, mnogi su rekli da će nastaviti obiteljski posao u OPG-ovima i udrugama", poručila je.

Pogledajte i video u Westinu održana svečanost upovodu 10. godišnjice pristupanja H u NATO