Što se krije iza sumnje u zloporabe: Brodove prodavali po znatno nižoj cijeni od ugovorene

Što se, zapravo, krije iza sumnje u počinjenje šest kaznenih djela zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i jednog kaznenog djela subvencijske prijevare i to na štetu brodogradilišta u Puli i Rijeci te državnog proračuna u iznosu većem od 1,2 milijarde kuna, a zbog kojih je uhićeno i osumnjičeno 12 bivših šefova uprave u tvrtkama Uljanik grupe?

Riječki PNUSKOK, Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, sumnjiči ih da su kaznenim djelima prilikom poslovanja; kroz narudžbe, izradu i kasnije prodaju četiriju broda u Puli koja su naručena 2010., a izgrađena i isporučena 2011., 2012., 2013. i 2016., brodove prodavali po znatno nižoj cijeni od ugovorene, ali i tržišne vrijednosti, odnosno prodani su za manje novca no što je bilo potrebno za njihovu gradnju. Riječ je o brodovima Veruda i Stoja u čijoj je prodaji Uljanik u Puli oštećen za 416 milijuna kuna te o brodovima Punta i Valovine gdje je ostvarena dodatna dubioza od oko 650 milijuna kuna. Prodajna cijena brodova nije u cijelosti naplaćena, već su za dio procijenjene vrijednosti brodova brodogradilištu iz Pule ustupljene dionice kupaca brodova. Tako je brodogradilište iz Pule do kraja lipnja 2015. na svoju štetu posredno neosnovano sudjelovalo i u podmirenju tih obveza – stoji u priopćenju MUP-a. Kako su menadžeri, zapravo u ovom slučaju, prebijali dugove.

Prebijali dugove

Upućeni kažu da je Domagoj Klarić kao predsjednik uprave 3. maja sklapao ugovore kojima se dug Uljanik Brodogradilišta 3. maju prebijao dionicama brodova u vlasništvu Uljanik Brodogradilišta čiji je direktor bio Silvan Kranc.

Dakle, oni, kao i ostali uhićenici, na čelu s Giannijem Rossandom kao direktorom cijele Uljanik grupe, te Dragutinom Pavletićem kao direktorom Uljanik Plovidbe i Uljanik Shipmanagementa (US), koji je bio i direktor drugih tvrtki unutar Uljanik Plovodbe, poput United Shipping Services USS1, te USS12 i USS13, zatim Darko Šorc, kao direktor US i USS 13, na zahtjev Pavletića i Šorca, a na štetu Uljanik Brodogradilišta i Uljanika d.d., priskrbili nezakonitu dobit za Uljanik Plovidbu i njezine tvrtke US, USS1, USS12, USS13. Tvrtke pod sličnim nazivima USS osnovala je tvrtka Uljanik Plovidba, registrirane su u Liberiji, kako bi vlasnici tvrtki, odnosno direktori Uljanik Plovidbe i Brodogradnje i ostalih tvrtki, plaćali manji porez i to su bile tvrtke kćeri Uljanik Plovidbe, najunosnije tvrtke u Uljanik d.d. Baš je Plovidba rentala i prodavala napravljene brodove.

Dakle, Uljanik bi brod napravio, prodao po manjoj cijeni Uljanik Plovidbi, oni ga registrirali u jednoj od tvrtki kćeri, a kako Uljaniku nisu isplatili utvrđenu cijenu za gradnju, Uljaniku bi dali dionice tvrtki USS. Tako je, zapravo, Uljanik napravio i platio brod.

Isplaćivali i milijunske bonuse

Osim toga, predmet krim-istraživanja je i kolanje novca dobijenog od države za restrukturiranje 3. maja koji je završio u Puli, iako su Riječani radili na jednom od četiri sporna broda u Puli. Ovaj balon od sapunice napokon se raspuknuo jer je uprava Uljanika d.d. gradila velike, skupe brodove koje kasnije na tržištu nije mogla prodati, pa su ih ispod cijene prodavali vlastitim tvrtkama koje su u polovičnom privatnom vlasništvu uhićenih; od Uljanik Plovidbe do tvrtki koje imaju slične nazive.

Tu su novcem sa svih strana preklapali dugove, ostavljali velike dubioze za koje su lakomisleno mislili da će ih netko drugi, valjda država, pokriti. I s druge su strane izvlačili novac iz Uljanika. Na zakonit način, ali ne u poslovnom duhu i u brizi za Uljanik d.d. Kao suvlasnici isplaćivali su milijunske godišnje bonuse jer je tvrtka, kao, ‘odradila’ plan koji su oni zacrtali. To što su brodovi napravljeni po planu, ali nisu naplaćeni, pa je tvrtka bila u minusu, nije im smetalo – kaže nam upućeni poznavatelj situacije u Uljaniku d.d..

