Južna Koreja pokušava stati na kraj pornografskim kriminalcima

Južna Koreja već se neko vrijeme bori protiv pravog biznisa snimanja žena špijunskim kamerama, posebno u javnim wc-ima, a zatim se taj sadržaj dijeli na internetu i posramljuje žrtve koje na snimanja naravno nisu pristala. Pravosuđe je u borbi protiv te epidemije dobilo još jednu bitku jer je na četverogodišnju zatvorsku kaznu osuđena žena prezimena Song (46), kako ju imenuju tamošnji mediji, koja je bila jedna od osnivačica pornografske internetske stranice Soranet.

Na toj su se internetskoj stranici, na kojoj se nalazio i uobičajen pornografski sadržaj, dijelile i "osvetničke" pornografske snimke (koje bivši partneri objavljuju nakon prekida veze) ili pak spomenute snimke i fotografije snimane špijunskim kamerama u javnim wc-ima. Stranicu je Song osnovala sa svojim suprugom i još jednim bračnim parom 1999. godine.

Soranet je ugašen 2016., nakon prosvjeda aktivista za ženska prava, a Song je ovog tjedna svejedno optužena za "pomaganje i poticanje" širenja takvog sadržaja. Također je i kažnjena s novčanom kaznom većom od milijun dolara te mora pohađati 80 sati edukacije o seksualnoj prevenciji. Inače je, kada je vlada počela istraživati Soranet 2015., pobjegla u Novi Zeland, ali se predala sudu prošlog lipnja, prenosi britanski Guardian lokalne medije.

"Osim bazičnog koncepta pornografije, ta je stranica ozbiljno povrijedila i iskrivila vrijednosti i dostojanstvo djece i mladih, kao i svih ljudi. Teško je izmjeriti koliku su štetu društvu, vidljivu i nevidljivu, napravile stranice", stoji u presudi suda.

U Južnoj Koreji dijeljenje pornografskog sadržaja je zabranjeno, no postoje piratske stranice, kao i one kojima je središte izvan zemlje, koje se time bave. Guardian piše da su od 16,201 osobe koje su između 2012. i 2017. uhićene zbog ilegalnog snimanja žena, 98 posto njih bili muškarci, a 84 posto od 26 tisuća žrtava koje su u to vrijeme snimljene, jesu žene. Čak je i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in prošle godine upotreba špijunskih kamera postala "dio svakodnevnog života" te zahtijeva teže kazne za počinitelje.