TKO JE BIO RADOVAN DOBRONIĆ

Život i karijera suca čija je presuda 2013. dala nadu tisućama: Očitao je lekciju i Milanoviću

Do 2013. bio je relativno nepoznat, no to nije ni čudilo jer je sve do okončanja presuda bankama u slučaju švicaraca odbijao novinarske intervjue