Josip Gržanić primio je bana Hedervaryja za vrat i dao mu 'vritnjak'

Saborski vritnjak bio je prvorazredan politički događaj tog listopada 1885. u Banskoj Hrvatskoj. O njemu u saborskom zapisniku nije bilo ni slova, o tom događaju nisu pisale ni novine, pa su neki povjesničari čak smatrali da se nije ni dogodio. Mjesto radnje je Sabor, vodila se rasprava o arhivskim spisima koje je Mađarska htjela iznijeti iz Hrvatske, a Hrvati su držali da su ti dokumenti njihovo nacionalno blago. Galerija je 5. listopada bila puna, bili su na njoj najugledniji hrvatski velikaši ministar Koloman Bedeković, Đuro Jelačić, brat bana Josipa Jelačića, grof Miroslav Kulmer, grof Ivan Drašković i Richard Sermage. Bana Khuena Hedevaryja branio je zastupnik Jovan Živković, a David Starčević odjednom je uzviknuo: “Sram vas bilo s takovim banom”, tražeći zadovoljštinu u ime naroda. Na površinu su izbili do tada zatomljivani mržnja i neprijateljstvo, nastala je velika graja u sabornici, ban je krenuo prema predsjednikovoj sobi, a David Starčević dobacio je Josipu Gržaniću neka mu ne dopusti da pobjegne, pa je Gržanić pojurio za Hedervaryjem i izgurao ga iz sabornice, “vjerojatno ga i udarivši čizmom”. “Narode! Tat je ban bačen. Ti si dobio zadovoljštinu!”, uzviknuo je zastupnik Eugen Kumičić. Nakon prekida sjednica je nastavljena, no neki oporbeni zastupnici zbog izgreda su isključeni. Mirko Horvat, koji je predsjedao saborskom sjednicom, najavio da će predsjedništvo vjerojatno podnijeti prijavu protiv nekih zastupnika. Povjesničarka Mirjana Gross navela je kako je Franjo Rački sav sretan pisao Josipu Jurju Strossmayeru da je Gržanić Khuena “primio za vrat, nogom udario u dupe (oprostite) i izbacio van kroz vrata u predsjedničku sobu”. Što je prethodilo događaju koji je postao poznat kao “saborski vritnjak”, važan politički čin u vrijeme kad je Mađarska htjela pacificirati Hrvate?