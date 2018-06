Josić: Nismo zadovoljni stanjem u Hrvatskoj, mora biti bolje

Polaganjem vijenaca podno spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru čelnici županije i grada obilježili su Dan državnosti.

-Obilježavanje Dana državnosti ima posebnu težinu kada se taj dan obilježava na Memorijalnom groblju i kada se prisjećamo onih koji su dali najviše za neovisnost Hrvatske. Oni su nam svima i obveza za stvaranje još bolje i pravednije Hrvatske. Na nama koji se bavimo politikom je da stvorimo preduvjete za ostanak u ovim krajevima, da sačuvamo postojeća i otvorimo nova radna mjesta, dovedemo investitore i povećamo plaće, rekao je zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Damir Barna.

Dodao je kako je zadovoljan kako Hrvatska izgleda danas ali i da uvijek može i mora bolje. Dogradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček kazao je kako je tijekom Domovinskog rata puno ljudi položilo život za stvaranje Hrvatske te da je i ovo način da im se zahvalimo što danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj.

Predsjednik Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislav Josić rekao je kako je Hrvatski sabor donio odluku koja je bila lijepa i radi koje su svi bili sretni.

-Trebalo je to obraniti. Nekako smo uspjeli i dobili smokoju moramo cijeniti i poštivati te pokušati napraviti boljom za sve. Mislim kako danas nitko ne može reći da je zadovoljan kada vidi kakvo je stanje u Hrvatskoj. Ostvaren je glavni cilj i stvorena je hrvatska država, a na nama je da je napravimo da bude bolja, kvalitetnija, da mladi ne odlaze i da svi dobro žive. Nitko to neće drugi napraviti nego to moramo sami te seda neke stvari pokrenemo na bolje, rekao je Josić.