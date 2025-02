Još kratko će u Hrvatskoj biti sunčano, temperature idu do -7°C, uskoro i nova 'runda' snijega!

Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom i niskim oblacima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Najviša dnevna temperatura između 2 i 7, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 10 do 15 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ovaj utorak, nakon osjetnog zahladnjenja koje je stgilo u Hrvatsku.

Jutros su se temperature u unutrašnjosti kretale oko -3°C, a najhladnije je bilo na području Slavonije te u gorju gdje se temperatura spustila do -5°C. Međutim, na kopnu nema izdanih upozorenja DHMZ-a, već su meteoalarmi upaljeni na području Jadrana. Tijekom dana očekuje se nešto jača bura duž cijele obale, a najkritičnije se vrijeme očekuje na području Velebitskog kanala gdje je upaljeno crveno upozorenje. Jak vjetar očekuje se i na području Kvarnera. Jaka bura puhat će i u nastavku tjedna, pa će tako na Velebitskom kanalu ostati upaljeno crveno upozorenje sve do četvrtka. Uz to, temperature bi sutra u jutarnjim satima mogle još dodatno pasti.

- Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća magla. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, uglavnom podno Velebita na udare i olujna, navečer u jačanju. Prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 8, na Jadranu između 11 i 16 °C - najavljuje DHMZ. U nastavku tjedna oblačnije, najavljuje meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc za HRT.

- Stabilni vremenski uvjeti uz hladna i ponegdje maglovita jutra, u unutrašnjosti se nastavljaju do sredine tjedna. Najviše sunčanih sati bit će u srijedu. U malo hladniji petak oblačnije, s kišom mjestimice u unutrašnjosti Dalmacije, a u Gorskoj Hrvatskoj sa snijegom. Povremeno će puhati umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu u početku vedrina i bura. Umjerena bura u četvrtak će ponovno jačati pa će podno Velebita i na dijelu srednjeg Jadrana mjestimice biti olujnih udara. U petak bura u okretanju na umjereno do jako jugo, najprije na krajnjem jugu. S jugom će stizati i sve više oblaka, a u Dalmaciju i kiša. Jutra postupno manje hladna, ali će dnevna temperatura biti u blagom padu - prognozirala je.

