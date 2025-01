Objavljena vremenska prognoza za kasnu zimu, evo što očekuje Europu

Na portalu DTN meteorolog Jens Bonewitz objavio je prognozu za kasnu zimu. Prema njegovim predviđanjima, očekuje se da će veljača i početak ožujka biti blaži od uobičajenog. Nema naznaka značajnijih ili dugotrajnih hladnih razdoblja u Europi do kraja zime. Tijekom veljače, istok i sjeveroistok kontinenta trebali bi imati iznadprosječne temperature, dok će zapadni i sjeverozapadni dijelovi imati promjenjivije vrijeme s povremenim hladnijim razdobljima. Ipak, temperature će općenito biti oko ili malo iznad prosjeka.

Očekuje se pozitivan ili čak izrazito pozitivan obrazac Sjevernoatlantske oscilacije (NAO), što znači niži tlak zraka na visokim geografskim širinama i viši u srednjim širinama. To bi trebalo dovesti do pomicanja glavne frontalne zone sjevernije nego inače, omogućujući povremeno formiranje anticiklona iznad Europe već početkom veljače, iako je malo vjerojatno da će to dovesti do prodora hladnog zraka.

Međutim, s visokim tlakom zraka tijekom zime uvijek postoji mogućnost mrazovitih i maglovitih noći. Povremeno će se javljati frontalni sustavi koji će donijeti kišovito i vjetrovito vrijeme, uglavnom na sjeverozapadu i sjeveru Europe, dok će se ciklone južno od anticiklona kretati prema jugoistočnoj Europi i Mediteranu, donoseći nestabilno vrijeme. Veći dio Europe trebao bi imati sušnije uvjete od uobičajenih, s općenito slabijim vjetrovima.

Slični uvjeti mogli bi se nastaviti i u ožujku, s temperaturama oko ili iznad prosjeka, pri čemu će najveća odstupanja biti na istoku. Najvlažnije i najvjetrovitije uvjete imat će krajnji sjever i sjeverozapad Europe zbog povremenih frontalnih sustava, dok bi Mediteran mogao biti podložan daljnjim ciklonalnim aktivnostima s lokalno kišovitim, pa čak i grmljavinskim vremenom.

Veći dio Europe bit će pod utjecajem premještanja anticiklona. Međutim, kako ožujak bude odmicao i prelazio u travanj, moglo bi doći do povećanja vjerojatnosti da se anticikloni smjeste sjevernije, što bi povećalo rizik od prodora hladnijeg zraka. To bi moglo postati očitije kako se približavamo kraćim vremenskim razdobljima unutar sezone.

Jedan od razloga za pozitivan NAO i nizak rizik od hladnoće kroz veljaču i početak ožujka je stanje stratosferskog polarnog vrtloga (SPV), za koji se predviđa da će ostati jači od uobičajenog, zadržavajući arktički zrak blizu sjevernog pola.

Zaključno, s obzirom na očekivani jaki stratosferski polarni vrtlog i pozitivnu Sjevernoatlantsku oscilaciju, rizik od značajnih ili dugotrajnih hladnih razdoblja u Europi kroz veljaču i početak ožujka je nizak, s većinom područja koja će imati temperature oko ili iznad prosjeka. Međutim, ranije nego uobičajeno slabljenje SPV-a moglo bi povećati rizik od hladnijih razdoblja u travnju.

