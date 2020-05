Još jedan domaći trgovački lanac za neradnu nedjelju: 'Radna mjesta neće biti ugrožena'

Nastavno na polemike ovih dana oko regulacije (ne)radne nedjelje, trgovački lanac Boso priopćio je kako se on već duže vrijeme zalaže za zakonsko reguliranje neradne nedjelje te se i u ovoj situaciji pridružuje domaćim trgovačkim lancima koji su javno iskazali podršku neradnoj nedjelji. Podsjetimo, prvi je to učinio KTC, a prije nekoliko dana i Pevex. Iz Bose kažu kako su trenutne okolnosti u kojima trgovine ne rade nedjeljom pokazatelji su da se trgovci i kupci mogu prilagoditi takvoj situaciji.

- Unatoč tome što dosadašnje inicijative za zakonsko reguliranje neradne nedjelje nisu bile uspješne i dalje smo uvjereni da je moguće doći do konsenzusa i adekvatnog rješenja po ovom pitanju. Prihvatljivim smatramo i rješenje kojim bi se trgovačkim lancima omogućilo da rade određen broj nedjelja, primjerice 12 nedjelja kroz godinu. To je praksa koju godinama uspješno primjenjuju i neke druge europske zemlje, poput Austrije, a nedjelje će i u tom slučaju uglavnom biti neradne - kažu iz Bose, ističući kako snažno podupiru zakonsko reguliranje neradne nedjelje, sigurni da će to pozitivno utjecati na zadovoljstvo zaposlenika. Ističu kako sigurnost radnih mjesta neće biti ugrožena ukoliko se to dogodi.

- Ukoliko bi i došlo do smanjenja prihoda uvjereni smo da ono neće biti značajno. Iskustva iz protekla tri tjedna, kada trgovine nisu radile nedjeljom, pokazuju da se prometi i prihodi od nedjelje uglavnom raspoređuju na ostale dane u tjednu - tvrde i dodaju kako se u tim okolnostima vidi da se kupovne navike mogu brzo prilagoditi takvoj situaciji, kao i poslovanje trgovačkih lanaca, a da nedjelja doista može biti taj jedan dan u tjednu kada se odmaramo i provodimo kvalitetno vrijeme s bližnjima.