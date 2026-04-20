Proruska ljevica koju vodi bivši pilot pobijedila u Bugarskoj

Pokret Progresivna Bugarska na čelu s Rumenom Radevom (62) pobijedio je s više od 44 posto glasova na nedjeljnim parlamentarnim izborima, već osmima u posljednjih pet godina. Progresivna Bugarska (PB) osigurala je većinu u parlamentu u kojem sjedi 240 zastupnika. Druga je Liberalna koalicija PP-DB, a treća stranka bivšeg premijera Bojka Borisova, prema jučer dostupnim podacima.

– Ljudi su odbacili samozadovoljstvo i aroganciju starih stranaka i nisu postali žrtvom laži i manipulacija. Zahvaljujem im na povjerenju – rekao je Radev u svom pobjedničkom govoru. Kako prenose agencije, obećao je da će izgraditi snažnu Bugarsku u snažnoj Europi.

– Europi sada trebaju kritičko razmišljanje, pragmatične akcije i dobri rezultati, posebno izgradnja nove sigurnosne arhitekture i oporavak industrijske moći i konkurentnosti. To će biti glavni doprinos Bugarske njezinoj europskoj misiji – kazao je Radev kojem će dva prioriteta biti donošenje proračuna za 2026., prvog otkako se Bugarska pridružila eurozoni, i suzbijanje inflacije. Prvi put od prvih demokratskih izbora u postkomunističkoj Bugarskoj 1990., Bugarska socijalistička stranka (BSP) neće po svemu sudeći uspjeti ući u parlament. Ta je stranka bila ključna za uspon R. Radeva, a uz njezine birače, uspio je privući i simpatizere krajnje desne proruske stranke Preporod.

Njegov novi projekt, Progresivna Bugarska, moći će samostalno vladati, no za donošenje organskih zakona koji se mogu donijeti samo dvotrećinskom većinom, trebat će mu podrška. Radev je već najavio da traži koalicijske partnere. Radev slovi kao proruski lider, kritizirao je sankcije koje je Europska unija odredila Rusiji i protivi se bugarskoj vojnoj podršci Ukrajini. Analitičari ipak smatraju da će zauzeti pragmatičan pristup, dopuštajući bugarski izvoz oružja putem trećih zemalja. Naglasak je u predizbornoj kampanji stavio na domaće teme, posebno na borbu protiv korupcije i inflacije. Radev, bivši pilot MiG-a 29, nakon devet godina predsjedničkog mandata u siječnju je odstupio i osnovao pokret s kojim je izašao na izbore, ostvarivši najbolji rezultat jedne stranke još od 1997., pa bi Bugarska napokon mogla dobiti stabilnu vladu.

– Ovo je pobjeda nade nad nepovjerenjem, pobjeda slobode nad strahom – rekao je Radev nakon objave prvih rezultata. Prema neslužbenim rezultatima, samo pet stranaka ulazi u parlament, četiri manje nego dosad. Stranka desnog centra GERB, koju predvodi bivši premijer u tri mandata Bojko Borisov, prvi put u svojoj povijesti pala je ispod 20 posto. Izbori su raspisani nakon masovnih prosvjeda u prosincu. Borisova i Delyana Peevskog iz stranke DPS prosvjednici su optužili da su glavni pokretači korupcije u zemlji. Uoči izbora provedena je velika akcija suzbijanja kupnje glasova. Ministarstvo unutarnjih poslova zaplijenilo više od 1,2 milijuna eura namijenjenih kupnji glasova i pritvorilo više od 370 osumnjičenih.