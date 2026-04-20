Stiglo upozorenje UN-a: Svijet bi mogao imati 20 nuklearnih sila

Svijet je na rubu nove utrke u nuklearnom naoružanju, upozorio je Rafael Grossi, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), istaknuvši kako bi rastuće globalne napetosti mogle dovesti do ozbiljnog urušavanja sustava neširenja nuklearnog oružja, prenosi Telegraph .

Grossi je upozorio na mogućnost “pukotine u sustavu” koja bi mogla izazvati domino-efekt, u kojem bi i do 20 država moglo krenuti u razvoj nuklearnog oružja. "Postoji sve više rasprava u važnim državama Europe i Azije o mogućnosti nabave nuklearnog oružja", rekao je, dodajući da takav scenarij predstavlja ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti. Kao razloge za takve trendove naveo je rastuće sukobe, političku polarizaciju i osjećaj nesigurnosti među državama. U tom kontekstu spomenuo je i javne rasprave o nuklearnom naoružanju u zemljama poput Poljske, Južne Koreje i Japana.

Upozorio je i na stanje u postojećim nuklearnim silama. Posebno je istaknuo zabrinutost zbog stalnog rasta kineskog nuklearnog arsenala, dok je za Sjevernu Koreju rekao da njezin program napreduje “prilično brzo”. Također je naveo da dio nuklearnog materijala u Siriji i dalje nije u potpunosti pod nadzorom nakon pada režima Bašara al-Asada.

Prema dostupnim podacima, u svijetu postoji oko 12.000 nuklearnih bojevih glava, pri čemu Rusija i Sjedinjene Američke Države drže oko 90 posto tog arsenala. Kina, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo također raspolažu značajnim količinama, dok nuklearno oružje posjeduju i države izvan sustava Ugovora o neširenju nuklearnog oružja poput Indije, Pakistana, Izraela i Sjeverne Koreje.

Govoreći o Bliskom istoku, Grossi je upozorio da bi potencijalno iransko nuklearno naoružanje moglo potaknuti druge zemlje u regiji, poput Saudijske Arabije, na sličan potez. Istaknuo je da su pregovori između Donalda Trumpa i Irana važni, ali je naglasio da bez uključenja IAEA-e ne mogu imati stvarnu težinu. "Bez provjere, svaki dogovor je iluzija", rekao je.

Dodao je da bi eventualni dogovor mogao uključivati razrjeđivanje dijela iranskog obogaćenog urana i njegov izvoz u treću zemlju, no upozorio je i na tehničke i sigurnosne izazove takvih operacija, posebno u oštećenim nuklearnim postrojenjima. Zaključno je istaknuo kako svijet trenutačno nije u fazi otvorene utrke u naoružanju, ali da postoje jasni znakovi upozorenja. "To je moj najveći strah", rekao je, upozoravajući da bi daljnje slabljenje međunarodnih sporazuma moglo dovesti do izrazito nestabilnog i opasnog globalnog poretka.