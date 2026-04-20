Od apatije do velike akcije: Kako su mladi srušili Orbánov režim

Jedan je sat iza ponoći. Pod nogama se ljulja, trese i podrhtava dva stoljeća star, legendarni Széchenyijev Lančani most, onaj koji fotografi razglednica Budimpešte često brižno kadriraju sa zgradom parlamenta u pozadini. Sada s istog tog mosta u svijet idu razglednice tisuća mladih koji usred noći plešu, pjevaju, skaču i slave pad Viktora Orbána i pobjedu Petera Magyara. Prohladni vjetar na Dunavu zrakom više ne nosi vlagu i hladnoću, već neko iskreno veselje, optimizam i nadu u bolje sutra.



– Sigurno je ovakav osjećaj bio kada su srušili Berlinski zid – govori mi 18-godišnja Éva i pokazuje narukvicu koju je isplela s prijateljicom Hannom kako bi obilježila poseban trenutak. Njih dvije su prošle nedjelje bile među stotinama tisuća mladih koji su prvi put iskoristili svoje pravo glasa, a pokazalo se da su pritom bili presudna karika koja je srušila Orbánov režim nakon dugih 16 godina i četiri uzastopna mandata.