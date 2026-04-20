Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 226
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REPORTAŽA IZ BUDIMPEŠTE

Od apatije do velike akcije: Kako su mladi srušili Orbánov režim

Autor
Dario Topić
20.04.2026.
u 20:42

O našoj zemlji mladići i djevojke na ulicama Budimpešte govore sve najbolje. 'Volim Hrvatsku, to je jedna od najboljih zemalja, susjedi s kojima smo imali loše odnose u prošlosti, ali moramo i želimo to promijeniti', istaknuo je jedan mladić

Jedan je sat iza ponoći. Pod nogama se ljulja, trese i podrhtava dva stoljeća star, legendarni Széchenyijev Lančani most, onaj koji fotografi razglednica Budimpešte često brižno kadriraju sa zgradom parlamenta u pozadini. Sada s istog tog mosta u svijet idu razglednice tisuća mladih koji usred noći plešu, pjevaju, skaču i slave pad Viktora Orbána i pobjedu Petera Magyara. Prohladni vjetar na Dunavu zrakom više ne nosi vlagu i hladnoću, već neko iskreno veselje, optimizam i nadu u bolje sutra.

– Sigurno je ovakav osjećaj bio kada su srušili Berlinski zid – govori mi 18-godišnja Éva i pokazuje narukvicu koju je isplela s prijateljicom Hannom kako bi obilježila poseban trenutak. Njih dvije su prošle nedjelje bile među stotinama tisuća mladih koji su prvi put iskoristili svoje pravo glasa, a pokazalo se da su pritom bili presudna karika koja je srušila Orbánov režim nakon dugih 16 godina i četiri uzastopna mandata.

Ključne riječi
Peter Magyar izbori. slavlje Mađarska

Komentara 1

Pogledaj Sve
PO
Polarus
21:37 20.04.2026.

e to sada treba Hrvatskoj...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!