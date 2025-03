Bit će pljuskova s grmljavinom, čak i snijega: Uskoro će zatopliti, evo kada

Danas će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice se očekuju kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U najvišem gorju može biti i snijega. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim, prema kraju dana podno Velebita i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će od 10 do 15, na Jadranu do 18 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Zbog grmljavinskog nevremena, žuto upozorenje izdano je za riječku regiju. Osim toga, izdana su upozorenja zbog vjetra za Dalmaciju, Velebitski kanal, Kvarner i Kvarnerić, zapadnu obalu Istre te kninsku, riječku i splitsku regiju.

Sutra, u utorak, bit će promjenljivo, ponegdje u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, većinom u Gorskom kotaru i Lici, u drugom dijelu dana i na istoku. U najvišem gorju može biti snijega. Puhat će umjeren, na udare i jak sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka, mjestimice olujna bura s orkanskim udarima, uglavnom podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura bit će sutra od 3 do 8, na Jadranu 8 do 13 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 13 i 18 °C, malo niža u Lici i Gorskom kotaru.

"Na kopnu idućih dana umjereno do pretežno oblačno, uz malo kiše na istoku te osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar slabjet će u srijedu. U četvrtak sunčanije i stabilnije, pa će temperatura zraka osjetno porasti. Na Jadranu vjetrovito uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, u utorak podno Velebita i orkanskim. Uz djelomice sunčano vrijeme neće biti posve stabilno, pa je malo kiše, pa i u obliku ponekog pljuska, u utorak izgledno na sjeveru, a u srijedu u Dalmaciji. U četvrtak pretežno suho i sunčano. Bura će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka postupno će rasti", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.