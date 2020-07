Jeziv prizor: Tjednima živio s mrtvom majkom, susjedima rekao da je kod unuka u Zagrebu

Ne razumijem kako susjedi nisu osjetili smrad? Da nitko prije nije reagirao, govori nećakinja 85-godišnje gospođe M.S koja je u četvrtak pronađena mrtva u kući u mjestu kraj Jastrebarskog. Tijelo je pronašla upravo nećakinja preminule te je pozvala policiju koja je konstatirala da nema znakova nasilne smrti.

Budući da je tijelo već bilo u visokom stupnju raspadanja, prevezli su ga na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju kako bi se utvrdili uzrok i točno vrijeme smrti. Prema neslužbenim informacijama, žena je preminula početkom srpnja, a s njom je u kući bio i sin koji je prevezen psihijatrijsku bolnicu, pišu 24sata.

Nećakinja preminule M.S. redovito je inače dolazila kupati je, prati, presvlačiti, čistiti, donijeti katkad jesti... No u zadnja dva tjedna zbog dvije tragedije koje je doživjela, nije dolazila i nije znala što se događa.

Teta je, kaže, imala prije nekih tri godine moždani udar, zbog kojeg je teže govorila, no mogla je normalno hodati i kretati se.

- On je svima govorio da je hrani, nekima je rekao da ju je unuk odvezao u Zagreb, jer je doista imala unuka i unuku u Zagrebu. Čim sam čula tu priču, odmah sam došla do nje provjeriti što se zbiva jer ta priča nije ‘pila vodu’ - kazala je nećakinja koja ni sama ne zna zbog čega J. S. toliko dugo nikome nije prijavio smrt majke.

- Ne znam zašto to nikome nije prijavio. To nitko ne zna. On je sad u Jankomiru - kratko je odgovorila.

Susjedi pričaju i da je M. S. imala mirovinu, dok njezin sin nikad nigdje nije radio.