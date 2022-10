Jesu li Plenkovićeva obećanja ostvariva? 'Ne ispuni li ih, vratit će mu se kao bumerang'

U trenutku dok je opozicija "napadala" vladajuće zbog afere u Ini na saborskom Antikorupcijskom vijeću, u istoj je zgradi, u sabornici, premijer Andrej Plenković podnosio svoje izvješće o radu Vlade. I iznio čitav niz novih obećanja građanima.

Pa je tako najavio gradnju stadiona, i onog u Maksimiru i na Poljudu, obećao da će prosječna neto plaća do kraja mandata iznositi minimalno 8200 kuna, kao i to da počinje gradnja nacionalne dječje bolnice. Obećao je premijer i besplatan obrok za svakog osnovnoškolca uz porazno priznanje da je u Hrvatskoj 80 tisuća djece u siromaštvu, što je 20 tisuća djece više nego 2015. godine, a po tko zna koji put najavljena je i neradna nedjelja.

Dolaze li prijevremeni izbori ili premijer stisnut aferom u Ini na sve strane pokušava širiti pozitivu i optimizam, pitanje je koje se nameće, kao i ono koliko su ta obećanja uopće ostvariva. Za bivšeg ministra i ekonomskog stručnjaka Mladena Vedriša to zadnje je i ključno pitanje jer nije sigurno je li ova Vlada u ovom sastavu i s dosadašnjim iskustvom na sceni uopće sposobna za realizaciju pojedinih projekata.

Rano za pretkampanju

– Po meni, to će se rastezati i, bojim se, na kraju pretvoriti u nekakve provedbene teškoće, u ono što se zove stupanj vlastite organizacije da to napravite – uvjeren je Vedriš, koji ističe da tajming u politici mnogo znači, ali i da su sva obećanja koja je premijer proteklog tjedna dao potrebna i provediva, no mogu se vladajućima vratiti kao bumerang ako se ne ispune, jer to bi donijelo dodatni gubitak vjerodostojnosti.

Potrebnim i provedivim smatra i obećanje o izgradnji stadiona, koje mnogi smatraju populističkim, jer se slaže da je nužno obnoviti sportsku infrastrukturu, koja u slučajevima poput Poljuda, kaže, nije samo sportski već i kulturološki sadržaj.

– Drago mi je i da mi više ne govorimo o nacionalnom stadionu jer prošlo je vrijeme Wembleya i Marakane; nacionalni je stadion tamo gdje igra reprezentacija. A što se tiče stadiona koji koristi Dinamo i koji je stadion grada Zagreba riječ je prvenstveno o jednom urbanom redefiniranju važnog dijela grada. Maksimir i Zoološki vrt treća su ili četvrta najposjećenija destinacija u Hrvatskoj i gradnja garaže sa stadionom u paketu može opteretiti promet iz istočnog dijela grada. Kako Dinamo spada među 30 najuspješnijih ekipa u Europi, gradnja stadiona je i urbana, i nogometna, i socijalna potreba – kaže Vedriš, koji je bio i prvi predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Podsjeća da je Uprava Dinama rekla kako će oni financirati gradnju stadiona, ali i da je oko 40 posto terena u potencijalnom povratu Crkve te da je država ta koja s Crkvom mora naći rješenje i preuzeti tu financijsku ili naturalnu obavezu na sebe.

Pozitivnim drži i obećanje o obroku za sve osnovnoškolce, što je, kaže, socijalna, ali i demografska mjera, a podržava i zabranu rada nedjeljom, odnosno model prema kojemu bi se radilo samo 16 nedjelja jer su, kaže, radnici u trgovini svedeni gotovo na najamnu radnu snagu, a šoping centri na centre za zabavu gdje obitelji dolaze popiti kavu, pročitati novine, a djeca se igrati.

– Šesnaest radnih nedjelja je itekako dovoljno da se privuče kupovna moć, i domaća i vanjska, a ne vidim razloga zbog čega se ustručavamo kazati da je to mjera koja jednom dijelu pučanstva omogućuje da restrukturira svoj način življenja – kaže Vedriš.

Povećanje plaće s druge strane, nastavlja, dijelom je posljedica inflacije te se slaže s onim što ugledni ekonomski stručnjak Guste Santini godinama zagovara, a to je da se iznos dohotka koji nije oporezovan poveća jer je to najbolji način za očuvanje kupovne moći.

Politička analitičarka Ankica Mamić kaže da ne smatra da je premijer dao obećanja jer je u nekakvoj pretkampanji jer je za to još rano. Poveznicu prije vidi s aferom u Ini koju vladajući ne uspijevaju "ugasiti" već dulje vrijeme i zbog koje je premijer prisiljen "pričati nešto pozitivno".

Minimalac na leđa tvrtki

– S povećanjem minimalne plaće Vlada nema gotovo ništa osim što mora malo promijeniti zakon. To će na kraju platiti poslodavci, ide na njihov teret. Besplatni obrok za sve osnovnoškolce fantastična je mjera koju treba pozdraviti bez obzira na motive takvog obećanja jer znamo da imamo 80 tisuća djece u siromaštvu. Kad je riječ o gradnji stadiona, za što postoje privatni investitori, rekla bih da je klasično obećanje izvučeno iz džepa kako bi se utišalo oporbu koja konstantno galami zbog pljačke u Ini – smatra Mamić.

Dodaje da bi se Vlada, ako joj se gradi, prije svega trebala koncentrirati na ubrzanje obnove nakon potresa u Zagrebu i na Banovini i upregnuti sve svoje resurse u ispunjenje tog cilja kako bi ljudi na tim područjima konačno mogli normalno živjeti. Za obećanje o neradnoj nedjelji, odnosno uvođenju samo 16 radnih nedjelja, Mamić kaže da je riječ o starom HDZ-ovu obećanju koje ta stranka uvijek reciklira po potrebi svog biračkog tijela.

– Međutim, mislim da je stil života nadišao želju Crkve da obitelji provede nedjelju zajedno. Mnoge obitelji nedjelje provode zajedno u šoping centrima i to je tako – kaže Mamić. Mamić smatra da je širenje pozitive i optimizma očekivana taktika s obzirom na situaciju jer premijer, kaže, i ne može puno toga napraviti.

– Oporbu očito ne može ušutkati iako je pokušao i ovo je jedino što mu je preostalo. No zanimljivo je da unatoč svoj kritici koja se čula zadnjih tjedana na račun vladajućih ta ista oporba nije nešto narasla u istraživanjima, a HDZ je neznatno pao – zaključuje Mamić.

