Jeste li znali da se najmanje kosti u ljudskom tijelu nalaze u uhu?

Mnogi ne znaju da se najmanje kosti u ljudskom tijelu nalaze upravo u – uhu. Riječ je o tri sićušne, ali izuzetno važne kosti smještene u srednjem uhu: čekić (malleus), nakovanj (incus) i stremen (stapes). Zajedno čine slušne koščice koje omogućuju prijenos zvučnih valova od bubnjića prema unutarnjem uhu. Njihova veličina mjeri se u milimetrima – stremen, najmanja među njima, dugačak je svega oko 3 mm i teži manje od 4 mg!

Ove minijaturne kosti igraju ključnu ulogu u našem osjetu sluha. Kada zvučni valovi stignu do bubnjića, on vibrira i pokreće lanac slušnih koščica. One potom pojačavaju i prenose te vibracije do pužnice u unutarnjem uhu, gdje ih živčani sustav pretvara u električne signale koje mozak prepoznaje kao zvuk. Unatoč svojoj veličini, bez ovih kostiju bio bi nam onemogućen normalan sluh.

Zanimljivo je da su ove kosti ujedno i prve koje se u potpunosti razviju kod fetusa – već u 20. tjednu trudnoće – i nakon toga više ne rastu. Njihova osjetljivost i precizna funkcija čine ih pravim čudom ljudske anatomije, a zbog svoje važnosti često su predmet istraživanja u otologiji i audiologiji.