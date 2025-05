Jeste li znali da je Monopoly na jednom mjestu igralo više od 900 ljudi?

Najveći broj ljudi koji su istovremeno igrali Monopoly bio je 918, a rekord je postavila zaklada Little Legs Foundation u Sydneyju u Australiji, 30. ožujka. Kako stoji na stranici Guinnessovih svjetskih rekorda, zakladu su osnovali roditelji djevojčice Alegre koja je preminula od tumora na mozgu sa samo 6 godina, kako bi pomogli drugoj djeci u sličnoj borbi i podigli svijest o bolesti. Budući da je Alegra voljela Monopoly, zaklada je osmislila vlastitu verziju igre nazvanu "Alegra's Army", koju koristi i prodaje za prikupljanje donacija. Upravo se ta verzija igrala tijekom pokušaja postavljanja rekorda. Igralo se na više od 150 stolova u grupama od oko šestero.

„Zaista smo željeli stvoriti prostor u kojem bi se mladi i stari mogli okupiti, proslaviti njezin život i postići nešto na što bi svi mogli biti ponosni,” rekla je Sue-Ellan Vasiliou, majka preminule djevojčice za Guinness World Records.. „Sve to dok istovremeno podižemo svijest o bolesti koja je odnijela našu kćer – tumoru na mozgu.”

Zaklada Little Legs Foundation već je jednom pokušala oboriti rekord, no u listopadu prošle godine nedostajalo im je samo 30 ljudi da prestignu tadašnji rekord od 733 sudionika. Iako je to bilo razočaravajuće iskustvo, obitelj Vasiliou nije se obeshrabrila. Navikli su zajednički savladavati prepreke i odlučili su pokušati još jednom – i ovaj put su uspjeli.