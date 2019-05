Jelenić: Varga na ispitivanju u ponedjeljak, istraga u slučaj Agrokor gotova do 20. svibnja

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio da će optuženik iz afere SMS Franjo Varga u ponedjeljak biti ispitan u osječkom tužiteljstvu, a kazao je i da će istraga u slučaju Agrokor vjerojatno biti dovršena do 20. svibnja.

Jelenić je, odgovarajući na novinarska pitanja, kazao da je Državno odvjetništvo i ranije odgovaralo na Vargine "zamolbe za iznošenjem obrane" pa je već "ispitivan četiri ili pet puta".

Jedan od optuženih u aferi SMS medijima je prošlog tjedna izjavio da je "zatražio sastanak u Državnom odvjetništvu", kako bi rekao tko mu je dao SMS-ove za koje ga se tereti.

"Naravno da će kolege iz nadležnog državnog odvjetništva vidjeti o čemu je riječ i što bi Varga podijelio s državnim odvjetništvom", kazao je Jelenić novinarima u Opatiji gdje je otvoren seminar o kaznenom zakonodavstvu.

Na pitanje hoće li istraga u slučaju Agrokor biti dovršena do 20. svibnja, do kada je produljen rok za završetak istrage Jelenić je kazao da vjerojatno hoće. Pojasnio je da je riječ o jednom od "izuzetnih predmeta" te da je vještačenje koje provodi strana tvrtka "vrlo komplicirano". No, prema svim informacijama koje imamo vještačenje bi trebalo biti gotovo do trenutka kada je produljen rok za završetak istrage, kazao je Jelenić.

Glavni državni odvjetnik nije želio govoriti o slučaju poslovnih prostora u zakupu Joze Brkića, brata potpredsjednika Sabora Milijana Brkića i zašto ga je preuzeo Uskok.

No, ravnateljica tog specijaliziranog odjela Državnog odvjetništva Vanja Marušić, kazala je da "na načelno pitanje o tom slučaju" može reći da "postoji sumja na nezakonitost postupanja službenih osoba koje je u nadležnosti Uskoka".

Na pitanje je li riječ o službenim osobama iz Grada Zagreba Marušić je kazala da je to vidljivo iz "dosada objavljenih javnih podataka".

Mediji su ranije objavili da je nakon što je nadležno državno odvjetništvo u Osijeku otvorilo istragu protiv braće Brkić te Blaža Curića i Franje Varge iz afere SMS, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela presretanja računalnih podataka na štetu četiri ženske osobe, Uskok odlučio istražiti poslovanje Joze Brkića, odnosno provjeriti sve okolnosti pod kojima su njegove tvrtke u posljednje dvije godine dobile u najam 20-ak poslovnih prostora mahom u samom središtu Zagreba.

Kada je najavio novo ispitivanje Varga je u medijima ustvrdio i da Milijan Brkić i Blaž Curić nemaju nikakve veze sa spornom SMS korespondencijom u slučaju Zdravka Mamića, od čega je krenula afera SMS.