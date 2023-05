Jeftinije nam je motociklom putovati mjesec dana Azijom nego živjeti mjesec dana kod kuće u Zagrebu

BURNO U SABORU

Pupovca razljutio govor Željka Sačića: 'To je sramota! Ne znam kada ću više doći u sabornicu'

„Optuživati srpsku manjinu da radi protiv hrvatske države i to tolerirati ovdje, pred vama gospodine potpredsjedniče Reiner, pred vama kolege zastupnici iz kluba manjina, a da nitko nema potrebu reći da je to opasna rabota, to je sramota." - rekao je pupovac tijekom rasprave.