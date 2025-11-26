Jedno pismo i vizija Ane Rukavine pokrenuli su promjene zahvaljujući kojima je 205 oboljelih dobilo novu šansu za život

'Želim život!', u toj kratkoj rečenici od samo dvije riječi i danas živi Ana Rukavina, mlada novinarka koja je postala simbol hrabrosti, ustrajnosti i humanosti, jer je na temeljima koje je postavila boreći se za vlastiti život, izniknula misija koja daje novu nadu oboljelima i zahvaljujući kojoj je do danas šansu za spas života dobilo 205 oboljelih. Za tešku dijagnozu leukemije Ana je saznala u svibnju 2005. godine, kada je potpuno iscrpljena završila u bolnici. Uslijedilo je šest mjeseci borbe, činilo se da kemoterapije i transplantacija nisu bili uzaludni i da je bolest pobijeđena. No, te su se nade na žalost rasplinule, bolest se vratila. Ani je bila hitno potrebna transplantacija od nesrodnog darivatelja, ali tada se suočila s novom, surovom istinom. U razgovoru s liječnikom, prof. dr. sc. Mirandom Mrsićem, doznala je da Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica broji samo 150 članova, što ga je činilo gotovo potpuno nefunkcionalnim. Iako slaba i priključena na aparate, Ana je odlučila boriti se i iz bolničke postelje, no ne više samo za svoj, nego i za živote tisuća oboljelih koji su se našli u sličnoj situaciji. Svoju je viziju mlada novinarka pretočila u riječi - u pismo koje je, na žalost, bilo i njeno oproštajno, ali ujedno i pismo koje je pokrenulo promjene. Iz bolesničke sobe na Rebru, to pismo puno tuge i očaja, ali i beskrajne nade, poslala je svojoj prijateljici, možda nadajući se, a možda niti ne sluteći da je ono adresirano i na srca svih ostalih građana Hrvatske. Poput malene grude, Anino je pismo pokrenulo veliku lavinu dobrote, koja se ni dan danas nije zaustavila.

'Mama, molim te, ako ja ne budem mogla, neka ide sve u registar. Vodi brigu da se sav novac koji ljudi daju pravilno potroši', rekla je tada Ana svojoj majci, a to je ujedno bila i njena posljednja želja. Veliki humanitarni koncert "Želim život", Ana, na žalost, nije dočekala. Umrla je 26. studenog 2006., u 29. godini života, no njezina je vizija nastavila živjeti - 2,7 milijuna kuna, koji su bili namijenjeni za njezino liječenje, poslužilo je kao temelj za osnivanje Zaklade Ana Rukavina. Upravo zahvaljujući toj Zakladi probuđena je svijest o važnosti darivanja krvotvornih matičnih stanica. Hrvatski registar, koji je u vrijeme Anine smrti imao tek 150, sada, zaključno s 24. studenim 2025. godine, broji 68.375 potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te je Hrvatska danas po broju potencijalnih darivatelja na 10.000 stanovnika 11. država u svijetu. Rezultati rada Zaklade su mjerljivi, ali neprocjenjivi.

'Nadu za spas života iz Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica dobilo je 205 oboljelih, od toga 152 oboljele osobe iz Hrvatske i 53 iz inozemstva. Od osnutka Zaklade do danas održane su 523 akcije prikupljanja uzoraka, u više od 160 gradova, a samo u 2025. godini 23 akcije. Do sada je održano i 19 humanitarnih akcija i koncerata ‘Želim život’. Ove je godine Zaklada Ana Rukavina u Europske centre izvrsnosti, na stručno usavršavanje na području hematologije i drugih srodnih specijalizacija, poslala četiri mlada liječnika, čime se broj popeo na ukupno 14 liječnika na specijalizaciji', kaže nam Sandra Zeljković, voditeljica ureda Zaklade Ana Rukavina, koja je imala iznimnu ulogu i u osnivanju prve javne Banke krvi iz pupkovine Ana Rukavina pri KBC-u Zagreb.